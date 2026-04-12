  Овечкин с голом – первая звезда матча с «Питтсбургом», набравший 3 очка Илья Протас – вторая
Овечкин с голом – первая звезда матча с «Питтсбургом», набравший 3 очка Илья Протас – вторая

Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Питтсбургом».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Питтсбургом» в регулярном сезоне НХЛ (6:3). 

40-летний россиянин забил последний гол в этой игре, поразив пустые ворота соперника на 57-й минуте. 

Второй звездой матча стал 19-летний форвард «Кэпиталс» Илья Протас, отличившийся одним голом и двумя ассистами. 

Нападающий «Питтсбург» Кевин Хэйс, забросивший одну шайбу, был признан третьей звездой. 

Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб

Когда Овечкин завершит карьеру?4621 голос
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
Такое ощущение что он реально заканчивает и лига что то знает. И начинает отдавать ему дань уважения
Может и так. А с другой стороны 7 бросков, тоже не маловажный момент. Хотя, конечно, Илья Протас более очевидный кандидат
Думаю, что всё таки окончательное решение - он ещё не принял, но лига предполагает, что это возможно и заключительные игры лучшего снайпера регулярного сезона в истории и держат кадр на нём, чтобы запечатлеть исторический момент. Давайте подождём, но мне бы хотелось, чтобы Саша ещё сезон в свое удовольствие и на пользу команды, как дядька - наставник для молодых поиграл…)
Илья Протас заслужил 1 звезду больше, но Ови ветеранскую звезду вручили...
Дебют у Ильи пока прям отличный.
Питсбург выбирал первую звезду, отдали дань уважения, кто его знает, как оно будет, но да, как бы не нравился Ови, Протас младший заслужил
Про то что Питсбург выбирал- думаю есть большая логика в Ваших словах
Ну, тут по совокупности за карьеру, принципиальнейший и уважаемый соперник для Питтсбурга
Только самих принципиальных соперников мы сегодня на площадке не увидели.
У Питтсбурга 8 игроков травмировано.
Видимо, Ови все-таки решил закончить. Ну, логично, можно отдыхать. ♨️
На первую звезду сегодня Ови не наиграл, при всем к нему большом уважении, много моментов запорол
Так за то и дали, 7 бросков как никак! И это за ровно 15 мин(14.59), мощно:)
Он как Гретцки что ли решил закончить!? Без всяких церемоний. Просто в конце сезона
Возможно, он этого и хочет, именно поэтому никто ничего не говорил аж до апреля.
А если он продлит контракт на сезон, там будут сплошные церемонии. Он может этого просто не хотеть. Но это его право конечно.
При всем уважении, но это бред, за гол в пустые МВП, а не за 2+1 у Протаса...
последняя домашняя игра в истории принципиальным соперником легендой .
А Илюха ещё насобирает первых звёзд в матчах НХЛ
Раздатчики звезд прощаются с Ови.
Не дождутся!
