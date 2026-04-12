Овечкин с голом – первая звезда матча с «Питтсбургом», набравший 3 очка Илья Протас – вторая
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Питтсбургом» в регулярном сезоне НХЛ (6:3).
40-летний россиянин забил последний гол в этой игре, поразив пустые ворота соперника на 57-й минуте.
Второй звездой матча стал 19-летний форвард «Кэпиталс» Илья Протас, отличившийся одним голом и двумя ассистами.
Нападающий «Питтсбург» Кевин Хэйс, забросивший одну шайбу, был признан третьей звездой.
Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб
Когда Овечкин завершит карьеру?4621 голос
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Дебют у Ильи пока прям отличный.
А если он продлит контракт на сезон, там будут сплошные церемонии. Он может этого просто не хотеть. Но это его право конечно.
А Илюха ещё насобирает первых звёзд в матчах НХЛ
Не дождутся!