Овечкин с голом – первая звезда матча с «Питтсбургом», набравший 3 очка Илья Протас – вторая

Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Питтсбургом».

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Питтсбургом » в регулярном сезоне НХЛ (6:3).

40-летний россиянин забил последний гол в этой игре, поразив пустые ворота соперника на 57-й минуте.

Второй звездой матча стал 19-летний форвард «Кэпиталс» Илья Протас , отличившийся одним голом и двумя ассистами.

Нападающий «Питтсбург» Кевин Хэйс , забросивший одну шайбу, был признан третьей звездой.

Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб