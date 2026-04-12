Леонард – 2-й в XXI веке новичок «Вашингтона» с 20+ шайбами за сезон. У Овечкина было 52 (2005/06)

Райан Леонард – 2-й новичок «Вашингтона» в XXI веке с 20+ шайбами за сезон.

Форвард «Вашингтона » Райан Леонард сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:3).

21-летний американец достиг отметки 20 голов в сезоне, у него 44 (20+24) очка в 73 играх.

Леонард – второй новичок «Кэпиталс» в XXI веке, забросивший 20 или более шайб за сезон (в целом в истории клуба – 8-й ).

У капитана «столичных» Александра Овечкина было 52 гола в 81 игре в дебютной регулярке-2005/06.