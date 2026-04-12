  • Леонард – 2-й в XXI веке новичок «Вашингтона» с 20+ шайбами за сезон. У Овечкина было 52 (2005/06)
Форвард «Вашингтона» Райан Леонард сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:3).

21-летний американец достиг отметки 20 голов в сезоне, у него 44 (20+24) очка в 73 играх. 

Леонард – второй новичок «Кэпиталс» в XXI веке, забросивший 20 или более шайб за сезон (в целом в истории клуба – 8-й).

У капитана «столичных» Александра Овечкина было 52 гола в 81 игре в дебютной регулярке-2005/06. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Интересно, когда появятся следующие Ови и Сид, в плане набора очков в свой дебютный сезон. Глыбы просто. А Сидни ещё и дебютировал в 18 лет🤯
Овечкину все таки 20 лет было, жаль что из за локаута потерял год. Вот Кросби да, в 18 лет выстрелил
Да, спасибо за поправку
И кто-то ещё удивляется, что они только один Кубок взяли. Тут наконец появился дебютант который смог преодолеть отметку в 20 шайб. Надеюсь он сможет стать элитным снайпером, как впрочем и Илья Протас. А то за эти годы игроков Вашингтона, которые забросили хотябы раз 30 шайб за сезон можно по пальцам пересчитать и ещё пальцы останутся.
Игрок на 350 шайб за карьеру
