Овечкин и Малкин сыграли в хоккей дома у капитана «Вашингтона». Братья Протасы, Мирошниченко и Соловьев присоединились к встрече
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин встретились в неформальной обстановке между матчами регулярного чемпионата НХЛ.
Клубы проводят две игры подряд между собой. После перелета в Вашингтон русскоязычные хоккеисты двух команд встретились дома у Овечкина.
Малкин поиграл с детьми Александра в хоккей на полу, позднее к ним присоединились нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас и его брат Илья.
На общем фото после совместно проведенного вечера также присутствовали форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко и защитник «Пингвинс» Илья Соловьев.
Желаю нашим легендам играть и играть
в 40 можно хотя б 10 шайб забить?
Сейчас конечно времена немного другие, биороботы в целом победили и поэтому я еще больше уважаю Александра Овечкина, который есть ту дрянь, которую любит, постоянно собирает у себя тусу (хоть и спортивную) и показывает результат во многом за счет эмоций.
Протасы -большие парни),младший ПР к Малычу на вы)