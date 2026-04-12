Овечкин и Малкин сыграли в хоккей дома у капитана «Вашингтона». Братья Протасы, Мирошниченко и Соловьев присоединились к встрече

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин встретились в неформальной обстановке между матчами регулярного чемпионата НХЛ.

Клубы проводят две игры подряд между собой. После перелета в Вашингтон русскоязычные хоккеисты двух команд встретились дома у Овечкина.

Малкин поиграл с детьми Александра в хоккей на полу, позднее к ним присоединились нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас и его брат Илья.

На общем фото после совместно проведенного вечера также присутствовали форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко и защитник «Пингвинс» Илья Соловьев.

Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»

Овечкин с голом – первая звезда матча с «Питтсбургом», набравший 3 очка Илья Протас – вторая

Когда Овечкин завершит карьеру?4708 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Для молодых неформальное общение с такими глыбами, как Овечкин и Малкин - впечатление на всю жизнь!
Вот и главное: седые сто кг дети , которым и во дворе и с пацанами, и в плей-офф одинаково.,. Они живут хоккеем !
Желаю нашим легендам играть и играть
Комментарий скрыт
Ахах. Как младший Протас с Малкиным "Здравствуйте"!!
Уважение к легенде
Ну так Малкин ему в папаши годится:) Ну и как игрок великий.
Сейчас малыча и Соловьева откормят, напоят и вторую игру у птиц возьмут
Здарова, здарова, здравствуйте)
А Ови тут нормально выглядит, как будто он в доспехи подкладывает что-то, чтоб пузатее выглядеть в игре
Ну вы реально думаете что в НХЛ с пузом в 3
в 40 можно хотя б 10 шайб забить?
Я не то что думаю, я уверен, что были и есть уникумы, которые настолько сильнее окружения, что могут позволять себя бухать по ночам с бандитами и проститутками, а потом бегать с животиком и играть лучше чем кто-либо (Марадона).
Сейчас конечно времена немного другие, биороботы в целом победили и поэтому я еще больше уважаю Александра Овечкина, который есть ту дрянь, которую любит, постоянно собирает у себя тусу (хоть и спортивную) и показывает результат во многом за счет эмоций.
Протасы крепкие ребята. Ростом с Малыча, а Женя мужик не маленький.
Мелкий в Динамовской форме))
Протасы -большие парни),младший ПР к Малычу на вы)
Душевно! Чинахова не хватает, был нет?
Малыч там опять троллит всех
