Овечкин и Малкин сыграли в хоккей дома у капитана «Вашингтона». Братья Протасы, Мирошниченко и Соловьев присоединились к встрече

Овечкин и Малкин сыграли в хоккей дома у капитана «Вашингтона».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин встретились в неформальной обстановке между матчами регулярного чемпионата НХЛ.

Клубы проводят две игры подряд между собой. После перелета в Вашингтон русскоязычные хоккеисты двух команд встретились дома у Овечкина.

Малкин поиграл с детьми Александра в хоккей на полу, позднее к ним присоединились нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас и его брат Илья.

На общем фото после совместно проведенного вечера также присутствовали форвард «Вашингтона » Иван Мирошниченко и защитник «Пингвинс» Илья Соловьев .

