Илья Протас забил и сделал два ассиста в матче с «Питтсбургом», один из них – на брата Алексея. У 19-летнего форварда «Вашингтона» 4 очка в 2 играх НХЛ

Илья Протас набрал очки во втором матче подряд.

Илья Протас снова отличился результативными действиями в матче НХЛ.

19-летний нападающий «Вашингтона» ассистировал своему брату Алексею, который открыл счет на 22-й минуте матча с «Питтсбургом » (6:3). На 29-й минуте белорусские хоккеисты вдвоем ассистировали Тому Уилсону .

На 46-й минуте Илья Протас забил сам.

Отметим, что Илья проводит второй матч в рамках НХЛ . В игре против «Торонто» (4:0) он тоже отметился результативной передачей.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Ильи Протаса 62 (28+34) очка в 66 играх за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона » в АХЛ.