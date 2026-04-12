Илья Протас забил и сделал два ассиста в матче с «Питтсбургом», один из них – на брата Алексея. У 19-летнего форварда «Вашингтона» 4 очка в 2 играх НХЛ
19-летний нападающий «Вашингтона» ассистировал своему брату Алексею, который открыл счет на 22-й минуте матча с «Питтсбургом» (6:3). На 29-й минуте белорусские хоккеисты вдвоем ассистировали Тому Уилсону.
На 46-й минуте Илья Протас забил сам.
Отметим, что Илья проводит второй матч в рамках НХЛ. В игре против «Торонто» (4:0) он тоже отметился результативной передачей.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Ильи Протаса 62 (28+34) очка в 66 играх за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
а игра Ильи - просто добротная, он полезен, результат приносит, но не прям ВАУ.
с его габаритами как у старшего Протаса играть непросто. Хотя катание у Ильи даже лучше, чем у Алексея
Сэрцам адданыя роднай зямлi.
Отличный старт, Ильюха. Беларусь тобой гордится 😊