  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Протас забил и сделал два ассиста в матче с «Питтсбургом», один из них – на брата Алексея. У 19-летнего форварда «Вашингтона» 4 очка в 2 играх НХЛ
Видео
41

Илья Протас набрал очки во втором матче подряд.

Илья Протас снова отличился результативными действиями в матче НХЛ. 

19-летний нападающий «Вашингтона» ассистировал своему брату Алексею, который открыл счет на 22-й минуте матча с «Питтсбургом» (6:3). На 29-й минуте белорусские хоккеисты вдвоем ассистировали Тому Уилсону.

На 46-й минуте Илья Протас забил сам. 

Отметим, что Илья проводит второй матч в рамках НХЛ. В игре против «Торонто» (4:0) он тоже отметился результативной передачей. 

Напомним, что в текущем сезоне на счету Ильи Протаса 62 (28+34) очка в 66 играх за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. 

Когда Овечкин завершит карьеру?4700 голосов
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoПиттсбург
logoВашингтон
logoНХЛ
logoИлья Протас
logoАлексей Протас
logoТом Уилсон
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошее начало младшего Протаса, оба настоящее и будущее Кэпс)
С ноги ворвался в НХЛ , хорош зверюга!
Ответ Кефтеме
ну не преувеличивай. с ноги в НХЛ ворвался Мэттьюс например - 4 гола забил в дебютном матче.
а игра Ильи - просто добротная, он полезен, результат приносит, но не прям ВАУ.
с его габаритами как у старшего Протаса играть непросто. Хотя катание у Ильи даже лучше, чем у Алексея
Ответ Доля Кузьмин
Очень редкий случай когда в дебютной игре покер забивают , что-то из разряда фантастики было , неожиданно. Он не просто ворвался тогда , он взорвал свой дебют!
Младшие Хатсон и Протас будущее Вашиков
Ответ MoRo
Ещё Леонард, а Мирошниченко должен подтянуться.
Ответ Владимир Жамьянов
Мирошниченко давали столько шансов, что уже просто забили..
Спрашивается - чего его морозили в АХЛ?
Мы беларусы - мiрныя людзi,
Сэрцам адданыя роднай зямлi.

Отличный старт, Ильюха. Беларусь тобой гордится 😊
Красавец, отличный результат показал Илья. Надеюсь продолжит в том же духе и образует с братом отличную связку.
А если бы его вызвали раньше, когда не играл Дюбуа? Может шансы на плей-офф были выше?
Ответ Loginovnikolayvit
Или не выдержал бы. Вашики своих подводят постепенно. Карбери же с АХЛ, вроде как умеет подводить молодых
Ови передал щайбу Илье. Символично. Думаю, мы , многие будем поддерживать Илью по карьере.
Молодчик, очень много работал для этого момента.
Вроде Протосы, а атаковали как Зерги
Ответ Arctic_Baron
Я тут жене про братьев рассказывал, она мне на это видос с двумя темпларами, превращающимися в архонта, показала. :)
Ответ Yuurei
они по габаритам и так как два архонта :)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
