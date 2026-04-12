Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»

Овечкин о карьере: не знаю, последний ли это сезон для меня.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Питтсбургом » (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата.

Ранее стало известно , что 40-летний форвард летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

– Вы были немного расстроены из-за того, что Кросби не играл?

– Мне было все равно, кто играет – нам нужна была победа. Очевидно, завтра он будет играть, у нас с ними два матча подряд.

– Если это была ваша последняя игра в Питтсбурге, что вы запомните сильнее всего о матчах в этом городе?

– Я не знаю, последний ли это сезон для меня или нет. Когда я скажу, что завершил карьеру, то буду готов обсудить это. Я этого не говорил, так что посмотрим, – сказал Овечкин.

В этом сезоне на счету россиянина 62 (32+30) очка в 80 матчах регулярки НХЛ.

Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб