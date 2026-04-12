Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Питтсбургом» (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата.
Ранее стало известно, что 40-летний форвард летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
– Вы были немного расстроены из-за того, что Кросби не играл?
– Мне было все равно, кто играет – нам нужна была победа. Очевидно, завтра он будет играть, у нас с ними два матча подряд.
– Если это была ваша последняя игра в Питтсбурге, что вы запомните сильнее всего о матчах в этом городе?
– Я не знаю, последний ли это сезон для меня или нет. Когда я скажу, что завершил карьеру, то буду готов обсудить это. Я этого не говорил, так что посмотрим, – сказал Овечкин.
В этом сезоне на счету россиянина 62 (32+30) очка в 80 матчах регулярки НХЛ.
Но Кэпс могут также предложить пойти на понижение зарплаты и игру в 3-4 звене в новом сезоне, а в 1-2 звене ставка будет на Протасов и пр. молодёжь
Игрока сильнее в вашиках все равно нет, а за следующий сезон он побьет рекорд рег+по точно, а там и 1000 будет на подходе, вдруг решит, что сдюжит.