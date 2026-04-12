  • Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»
Овечкин после 6:3 с «Питтсбургом»: «Не знаю, последний ли это сезон для меня. Я не говорил, что завершу карьеру»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Питтсбургом» (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что 40-летний форвард летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

– Вы были немного расстроены из-за того, что Кросби не играл?

– Мне было все равно, кто играет – нам нужна была победа. Очевидно, завтра он будет играть, у нас с ними два матча подряд.

– Если это была ваша последняя игра в Питтсбурге, что вы запомните сильнее всего о матчах в этом городе?

– Я не знаю, последний ли это сезон для меня или нет. Когда я скажу, что завершил карьеру, то буду готов обсудить это. Я этого не говорил, так что посмотрим, – сказал Овечкин.

В этом сезоне на счету россиянина 62 (32+30) очка в 80 матчах регулярки НХЛ.

Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
сезон, минимум, ещё надо отыграть
Ответ Иван Висс
Комментарий скрыт
Ответ Иван Висс
Лучше два)
Да тут логично ещё год поиграть, добить этот второстепенный рекорд, чтобы уже лишних разговоров не было - и домой
Ответ Mishkka
Ну нет. Там уже засветит рекордик покруче
Ответ Mishkka
Я тебе больше скажу. Он еще пару сезонов поиграет. Цель 1000 голов в регулярке. Это самое ценное из рекордов. А не второстепенные с учетом плова и тд.
Вперёд за новыми рекордами))
Рано Овечкину завершать карьеру, очевидно. Год-два ещё в НХЛ спокойно может играть. А вот там уже и смотреть по здоровью и силам.
Ответ Black Phoenix
Хотя я сам и фан Кэпс и Ови.... Не знаю как много матчей Кэпс вы посмотрели, но Ови выглядит очень уставшим от хоккея, игр 20-25 он провел бодро, остальные очень посредственные, характерно для этого сезона то, что из левого круга процент голов упал, с чем это связано неизвестно, не с травмой ли?! В этом случае будет сложно продолжить играть в НХЛ, но с другой стороны, в еще одной новой роли столба Александр освоился.)
Ответ Alek88
Требовать от 40-летнего мужика быть суперменом и тащить Кэпс в соло как-то странно. То что Овечкин морально подустал тащить Кэпиталс в одиночку на своём горбу - это понятно, не его вина что он в средней команде под закат карьеры играет, вот и всё. Дать ему в звено толковых, талантливых распасовщиков - и он расцветёт.
Каждый раз говорю и еще раз скажу. Еще 2 года поиграет точно. Его цель 1000 голов в регулярке. Он этого очень хочет. Единственный момент что его расстраивает играть, то что руководство обменивает игроков, с которыми Овечкин играл очень долго. Пример Карлссон. Это для него антимотивация.
Ответ mass0n
Только не всё зависит от него. Здесь основа всего - решение Кэпс о продлении/непродлении контракта.
Но Кэпс могут также предложить пойти на понижение зарплаты и игру в 3-4 звене в новом сезоне, а в 1-2 звене ставка будет на Протасов и пр. молодёжь
Ответ mass0n
Да откуда тебе знать-то чего он хочет?🤣 Я думаю (заметь, думаю, а не утверждаю), что он отыграет ещё один сезон. Исключительно чтобы побить рекорд регулярки+ПО. О тысяче в регулярке тут речи быть не может, это не два сезона нужно играть, а скорее три.
Да нееее. В словах читается, что хочет еще попылить
Ещё на сезон надо продлиться.
Статистика этого сезона говорит о том, что еще один сезон Овечкин поиграть вполне сможет.
Порох-то явно еще есть, вопрос в амбициях и в том, готовы ли они с клубом идти на уступки друг другу.
Игрока сильнее в вашиках все равно нет, а за следующий сезон он побьет рекорд рег+по точно, а там и 1000 будет на подходе, вдруг решит, что сдюжит.
На самом деле Ови останется, потому что хочет побить самый крутой рекорд НХЛ - рекорд Здено Зары по хитам!
Уилсон об Овечкине и Кросби: «У одного невероятная харизма, другой – очень профессионален. Подобного соперничества больше не будет – две легенды соревновались всю карьеру»
11 апреля, 14:41
Овечкин о Кросби: «Мы подружились. На площадке идет борьба, но вне льда мы поздравляем друг друга с какими-то моментами. Это здорово»
11 апреля, 10:45
Овечкин о соперничестве с Кросби: «Это история, то, что мы имеем на протяжении 20 лет, играем друг против друга»
10 апреля, 17:48
Фишер уволен с поста тренера сборной Швейцарии. Тренер работал на ОИ-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса
43 минуты назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
вчера, 23:03Live
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
вчера, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
вчера, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
вчера, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
вчера, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
вчера, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
вчера, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
вчера, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
вчера, 20:10
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
вчера, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
вчера, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
вчера, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
вчера, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
вчера, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
вчера, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
вчера, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
вчера, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
вчера, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
вчера, 12:37
