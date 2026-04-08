Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»

Овечкин о продолжении карьеры: примем решение летом.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин заявил, что примет решение о дальнейшей карьере этим летом.

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Когда любишь что-то, то делаешь это от всего сердца. Конечно, я люблю играть в хоккей, люблю забивать голы.

Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить с семьей, с Тедом Леонсисом , Крисом Патриком и Брайаном Маклелланом (по порядку: владелец клуба, генеральный менеджер и президент по хоккейным операциям – Спортс’‘).

В сентябре мне исполнится 41 год, нужно подойти с умом к этому вопросу», – сказал Овечкин.

Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею