Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что примет решение о дальнейшей карьере этим летом.
Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Когда любишь что-то, то делаешь это от всего сердца. Конечно, я люблю играть в хоккей, люблю забивать голы.
Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить с семьей, с Тедом Леонсисом, Крисом Патриком и Брайаном Маклелланом (по порядку: владелец клуба, генеральный менеджер и президент по хоккейным операциям – Спортс’‘).
В сентябре мне исполнится 41 год, нужно подойти с умом к этому вопросу», – сказал Овечкин.
Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею
Правда надо в межсезонье немного поработать на физической формой.
Сезон поиграешь спокойно, будешь с младшим Протасом и Хатсоном байки травить про Майка Грина и Брюса Будро.
Он лицо франшизы, ему насыпят на последний сезон столько сколько он попросит (если будет место под потолком)
В Динамо зачем?!
Не зря ведь он сказал про 41 год.