  Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»
Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что примет решение о дальнейшей карьере этим летом.

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Когда любишь что-то, то делаешь это от всего сердца. Конечно, я люблю играть в хоккей, люблю забивать голы.

Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить с семьей, с Тедом Леонсисом, Крисом Патриком и Брайаном Маклелланом (по порядку: владелец клуба, генеральный менеджер и президент по хоккейным операциям – Спортс’‘).

В сентябре мне исполнится 41 год, нужно подойти с умом к этому вопросу», – сказал Овечкин.

Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Да по-любому останется. Для него сейчас рекорд Гретцки - единственный стимул играть.
Ответ Lexxxus
Он его уже побил год назад. Этот высосанный из одного места рекорд регулярка+КС - необъективная ерунда на постном масле.
Ответ Le vatnique
А почему ерунда? Что в нем не так?
Знает он все, всегда аккуратно комментирует, что в принципе правильного для его бизнеса!
Ответ Alex9999995
Конечно. Прошаренный до невозможного.
1000,а еще лучше 1008...Но решать это все только Александру.
Если есть силы на очередные 30+ шайб, то пусть еще сезон поиграет.
Правда надо в межсезонье немного поработать на физической формой.
Саша, ты это, позвони Сиду, узнай он будет продлеваться или нет. Если не будет - сам продлись на $6-7 млн, объявите летом об одновременном окончании карьеры, пусть лига на последние 2 матча регулярки поставит бэк ту бэк Ваш-Пит, будет прогрев длиной в сезон на эти матчи!

Сезон поиграешь спокойно, будешь с младшим Протасом и Хатсоном байки травить про Майка Грина и Брюса Будро.
Ответ Ivan Protopopov
6-7 ему никто не даст. И ему самому это не надо. Думаю 2-3. Это всех устроит. И можно даже о КС помечтать, учитывая кол-вл денег в организации
Ответ Dillon
2-3, ты сейчас серьёзно?
Он лицо франшизы, ему насыпят на последний сезон столько сколько он попросит (если будет место под потолком)
Михалыча этим вопросом уже достали, наверное
Его продлят, только из-за маркетинга... Прощальный тур Ови... Там солд-аут на Вашик в гостях, ещё в конце лета будет
Хотелось бы в слетающем, конечно, побить все рекорды и Билл мастертон взять, а в этом коду отдать его Копитару и вообще все будет шито - крыто 👏🏻
Михалыч, ещё пару лет! А дальше в Москву, в Динамо!)
Ответ Товарищ Бразаускас
Годик в НХЛ да.
В Динамо зачем?!
Не зря ведь он сказал про 41 год.
Саша, потерпи ещё год-два!
