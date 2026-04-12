  • Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб
Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб

Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ.

Александр Овечкин забил впервые за 5 матчей. 

Нападающий «Вашингтона» поразил пустые ворота «Питтсбурга» в матче регулярного сезона НХЛ (6:3). 

Таким образом, 40-летний хоккеист забил 32-й гол в нынешнем сезоне и 929-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

Когда Овечкин завершит карьеру?4624 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
- 929-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-654(15-й), Стэмкос-622(19-й), Малкин-533(36-й),Таварес-524(39-й),Кэйн-508(46-й), Перри-464(62-й)
- 929-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -654(5-й), Малкин-533(17-й),
-1006-я в РС и КС 929+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-10 шайб ) действующие: Кросби -725(14-й), Стэмкос-672(21-й),Малкин-600(31-й)
-1571 игра в регулярке(15-й, 14-й Бернс-1575, 13-й Бурк-1612, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779), преследователь: Копитар-1512(25-й),
-23-я шайба в РС на 57 минуте игры,
-706-я игра с заброшенными шайбами в РС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме перечисленных хоккеистов, планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-529(14-й)
-667-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510), действующие: Кросби-480(6-й), Стэмкос-445
-476-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-303(14-й)
-352-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -213(16-й),
-593-я в равных составах в РС(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-456(8-й)
-454-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-272, Малкин-238, Стэмкос-225. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет.
-223-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, только 4 игрока забросило 200+ шайб. Действующие: Кросби-137, Малкин-109,
-32-я в возрасте 40 лет(3-й,догнал Селянне, рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) действующие: Перри-16, Бернс- 13
-32-я после 40 лет(7-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-16, Бернс- 13
-79-я в апреле в РС (1-й , 2-й Селянне-67, 3-й Стэмкос-59, 4-й Кросби-58, Таварес-50(5-й))
-200-я шайба в субботу (4-й, догнал Гретцки, 3-й Хоу-202, 2-й Дионн-214,1-й Ягр-216,) преследователь – Кросби-167(15-й), рекорды у Ови состоялись в понедельник-85 шайб и во вторник- 163.
- 929-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-654(15-й), Стэмкос-622(19-й), Малкин-533(36-й),Таварес-524(39-й),Кэйн-508(46-й), Перри-464(62-й) - 929-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -654(5-й), Малкин-533(17-й), -1006-я в РС и КС 929+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-10 шайб ) действующие: Кросби -725(14-й), Стэмкос-672(21-й),Малкин-600(31-й) -1571 игра в регулярке(15-й, 14-й Бернс-1575, 13-й Бурк-1612, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779), преследователь: Копитар-1512(25-й), -23-я шайба в РС на 57 минуте игры, -706-я игра с заброшенными шайбами в РС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме перечисленных хоккеистов, планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-529(14-й) -667-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510), действующие: Кросби-480(6-й), Стэмкос-445 -476-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-303(14-й) -352-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -213(16-й), -593-я в равных составах в РС(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-456(8-й) -454-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-272, Малкин-238, Стэмкос-225. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -223-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, только 4 игрока забросило 200+ шайб. Действующие: Кросби-137, Малкин-109, -32-я в возрасте 40 лет(3-й,догнал Селянне, рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) действующие: Перри-16, Бернс- 13 -32-я после 40 лет(7-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-16, Бернс- 13 -79-я в апреле в РС (1-й , 2-й Селянне-67, 3-й Стэмкос-59, 4-й Кросби-58, Таварес-50(5-й)) -200-я шайба в субботу (4-й, догнал Гретцки, 3-й Хоу-202, 2-й Дионн-214,1-й Ягр-216,) преследователь – Кросби-167(15-й), рекорды у Ови состоялись в понедельник-85 шайб и во вторник- 163.
- 929-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-654(15-й), Стэмкос-622(19-й), Малкин-533(36-й),Таварес-524(39-й),Кэйн-508(46-й), Перри-464(62-й) - 929-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -654(5-й), Малкин-533(17-й), -1006-я в РС и КС 929+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-10 шайб ) действующие: Кросби -725(14-й), Стэмкос-672(21-й),Малкин-600(31-й) -1571 игра в регулярке(15-й, 14-й Бернс-1575, 13-й Бурк-1612, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779), преследователь: Копитар-1512(25-й), -23-я шайба в РС на 57 минуте игры, -706-я игра с заброшенными шайбами в РС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме перечисленных хоккеистов, планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-529(14-й) -667-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510), действующие: Кросби-480(6-й), Стэмкос-445 -476-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-303(14-й) -352-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -213(16-й), -593-я в равных составах в РС(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-456(8-й) -454-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-272, Малкин-238, Стэмкос-225. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -223-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, только 4 игрока забросило 200+ шайб. Действующие: Кросби-137, Малкин-109, -32-я в возрасте 40 лет(3-й,догнал Селянне, рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) действующие: Перри-16, Бернс- 13 -32-я после 40 лет(7-й, 6-й Мессье-51, 5-й Рекки-60, 4-й Бьюсик-61, 3-й Селянне-78, 2-й Ягр-107, 3-й, 1-й Г.Хоу-113), действующие: Перри-16, Бернс- 13 -79-я в апреле в РС (1-й , 2-й Селянне-67, 3-й Стэмкос-59, 4-й Кросби-58, Таварес-50(5-й)) -200-я шайба в субботу (4-й, догнал Гретцки, 3-й Хоу-202, 2-й Дионн-214,1-й Ягр-216,) преследователь – Кросби-167(15-й), рекорды у Ови состоялись в понедельник-85 шайб и во вторник- 163.
Дух, приветствую) А разве у Селянне не 31 шайба в 40 лет, а у Ови сегодня 32-я и он обошел финна и стал третьим?
-7101-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4457(18-й),
-7777-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4999(16-й)
-3871-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3806(5-й)
-4543-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4032(6-й)
-1685-е очко в РС, 929+756 (10-й,9-й Лемье-1723, 7-й Кросби -1761, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1407(23-й)
-1685-е очко в РС, за одну команду (5-й, 4-й Лемье -1723, 3-й Айзерман-1755, 2-й Кросби-1761, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1407 (10-й),Коннор Макдэвид -1215(21-й), Нэтан Маккиннон-1141(25-й)... Кучеров-1122(26-й),
-1832-е очко в КС и РС-1685 и КС-147, 1006 ш+826 п, (9-й,8-й Лемье-1895, 5-й Кросби-1961, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1587(21-й)
-1832-е очко в КС и РС за одну команду-1685 и КС-147(6-й, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1961,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1587(10-й)
-44-я шайба и 79-е очко в 82 игре с Питтсбургом в РС, 381-й бросок в створ . ( У Кросби с Вашингтоном 35 шайб 97 очков в 76 играх)
-72-я шайба в пустые ворота( 1-й в лиге, 2-й Гретцки-56, 4-й Хосса-40, (все шайбы Ови в пустые ворота: 68, 81, 103, 128, 156, 168, 178, 188, 204, 216, 230, 251, 252, 255, 267, 277, 283, 288, 301, 364, 370, 400, 436, 442, 495, 506, 576, 580, 604, 625, 626, 628, 639, 662, 677, 678, 692, 695, 698, 734, 739, 744, 752, 754, 755, 761, 766, 775, 784,794, 795, 796,797, 802, 824,826,834, 855, 866, 869, 873, 875, 878, 882, 886, 901, 907, 909, 914, 918, 926 и 929 -я) Преследователи: Маршан -41(3-й), Кросби-39(5-й), Кучеров-32(8-й)
-29-й праймари Тома Уилсона на Ови, с его передач были заброшены: 434, 435, 573, 579, 598, 600, 621,625, 638, 656, 662, 667, 681,685, 689, 710. 728, 734, 737, 746, 766, 814, 819, 820, 839, 877, 886, 895 и 929-я шайба Ови(8-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-105, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48,
-7101-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4457(18-й), -7777-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4999(16-й) -3871-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3806(5-й) -4543-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4032(6-й) -1685-е очко в РС, 929+756 (10-й,9-й Лемье-1723, 7-й Кросби -1761, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1407(23-й) -1685-е очко в РС, за одну команду (5-й, 4-й Лемье -1723, 3-й Айзерман-1755, 2-й Кросби-1761, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1407 (10-й),Коннор Макдэвид -1215(21-й), Нэтан Маккиннон-1141(25-й)... Кучеров-1122(26-й), -1832-е очко в КС и РС-1685 и КС-147, 1006 ш+826 п, (9-й,8-й Лемье-1895, 5-й Кросби-1961, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1587(21-й) -1832-е очко в КС и РС за одну команду-1685 и КС-147(6-й, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1961,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1587(10-й) -44-я шайба и 79-е очко в 82 игре с Питтсбургом в РС, 381-й бросок в створ . ( У Кросби с Вашингтоном 35 шайб 97 очков в 76 играх) -72-я шайба в пустые ворота( 1-й в лиге, 2-й Гретцки-56, 4-й Хосса-40, (все шайбы Ови в пустые ворота: 68, 81, 103, 128, 156, 168, 178, 188, 204, 216, 230, 251, 252, 255, 267, 277, 283, 288, 301, 364, 370, 400, 436, 442, 495, 506, 576, 580, 604, 625, 626, 628, 639, 662, 677, 678, 692, 695, 698, 734, 739, 744, 752, 754, 755, 761, 766, 775, 784,794, 795, 796,797, 802, 824,826,834, 855, 866, 869, 873, 875, 878, 882, 886, 901, 907, 909, 914, 918, 926 и 929 -я) Преследователи: Маршан -41(3-й), Кросби-39(5-й), Кучеров-32(8-й) -29-й праймари Тома Уилсона на Ови, с его передач были заброшены: 434, 435, 573, 579, 598, 600, 621,625, 638, 656, 662, 667, 681,685, 689, 710. 728, 734, 737, 746, 766, 814, 819, 820, 839, 877, 886, 895 и 929-я шайба Ови(8-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-105, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48,
Дух, Ови больше всех забил с пасов Бекстрема (рекорд Вашингтона).
Ови отдал почти столько же пасов(756), сколько и Бекстрем(762).
А кто забил больше всех с пасов Ови?
И кто второй снайпер Вашингтона в 21 веке?
-7101-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4457(18-й), -7777-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4999(16-й) -3871-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029) действующие: Люк Шенн-3806(5-й) -4543-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) действующие: Люк Шенн-4032(6-й) -1685-е очко в РС, 929+756 (10-й,9-й Лемье-1723, 7-й Кросби -1761, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1407(23-й) -1685-е очко в РС, за одну команду (5-й, 4-й Лемье -1723, 3-й Айзерман-1755, 2-й Кросби-1761, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1407 (10-й),Коннор Макдэвид -1215(21-й), Нэтан Маккиннон-1141(25-й)... Кучеров-1122(26-й), -1832-е очко в КС и РС-1685 и КС-147, 1006 ш+826 п, (9-й,8-й Лемье-1895, 5-й Кросби-1961, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1587(21-й) -1832-е очко в КС и РС за одну команду-1685 и КС-147(6-й, 5-й Лемье-1895,4-й Гретцки 1921, 3-й Айзерман-1940, 2-й Кросби-1961,1-й Г.Хоу-1967) преследователь Малкин-1587(10-й) -44-я шайба и 79-е очко в 82 игре с Питтсбургом в РС, 381-й бросок в створ . ( У Кросби с Вашингтоном 35 шайб 97 очков в 76 играх) -72-я шайба в пустые ворота( 1-й в лиге, 2-й Гретцки-56, 4-й Хосса-40, (все шайбы Ови в пустые ворота: 68, 81, 103, 128, 156, 168, 178, 188, 204, 216, 230, 251, 252, 255, 267, 277, 283, 288, 301, 364, 370, 400, 436, 442, 495, 506, 576, 580, 604, 625, 626, 628, 639, 662, 677, 678, 692, 695, 698, 734, 739, 744, 752, 754, 755, 761, 766, 775, 784,794, 795, 796,797, 802, 824,826,834, 855, 866, 869, 873, 875, 878, 882, 886, 901, 907, 909, 914, 918, 926 и 929 -я) Преследователи: Маршан -41(3-й), Кросби-39(5-й), Кучеров-32(8-й) -29-й праймари Тома Уилсона на Ови, с его передач были заброшены: 434, 435, 573, 579, 598, 600, 621,625, 638, 656, 662, 667, 681,685, 689, 710. 728, 734, 737, 746, 766, 814, 819, 820, 839, 877, 886, 895 и 929-я шайба Ови(8-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-105, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48,
Надо Ови подписываться ещё на сезон.
Силы есть. Хитует в каждой игре(почти).
Не пропустил ни одной игры в сезоне.
Даже когда ему второй зуб подломили.
Железный (кроме зуба!).
Лучший бомбардир команды сейчас.
И лучший снайпер команды 21й сезон подряд!
Вечный!
Надо Ови подписываться ещё на сезон. Силы есть. Хитует в каждой игре(почти). Не пропустил ни одной игры в сезоне. Даже когда ему второй зуб подломили. Железный (кроме зуба!). Лучший бомбардир команды сейчас. И лучший снайпер команды 21й сезон подряд! Вечный!
Да еще кроме рекорда молодежи нужен дядька-наставник
Надо Ови подписываться ещё на сезон. Силы есть. Хитует в каждой игре(почти). Не пропустил ни одной игры в сезоне. Даже когда ему второй зуб подломили. Железный (кроме зуба!). Лучший бомбардир команды сейчас. И лучший снайпер команды 21й сезон подряд! Вечный!
2-3 сезона еще спокойно отыграет, свои голы забьет
Понятно, что рекорд в НХЛ по голам в регулярке и ПО не является чем-то безумно важным, но нельзя вот так заканчивать, когда осталось всего 10 шайб
Уверен, что и Ови так думает, нужно продлиться хотя бы на полгода!
Даже команда может сразу в перестройку уходить, Ови и так заковыряет эту десятку
Понятно, что рекорд в НХЛ по голам в регулярке и ПО не является чем-то безумно важным, но нельзя вот так заканчивать, когда осталось всего 10 шайб Уверен, что и Ови так думает, нужно продлиться хотя бы на полгода! Даже команда может сразу в перестройку уходить, Ови и так заковыряет эту десятку
Чет когда Макдэвид в пустые забивает, дак ниче не говорите)
Всего за 21 сезон Овечкин и Кросби провели между собой 99 игр (чемпионат и Кубок Стэнли) за ОДНИ и те же команды. Это рекорд! Завтра будет 100я, если Кросби выйдет.
Другой такой пары спортсменов нет ни в одном виде спорта.
Есть много спортсменов долгожителей, но чтоб они на пару не меняли команду всю карьеру в течении 21 сезона, таких нет.
Ови отметиться напоследок и, возможно, попрощаться с Кросби достойно!
Пусть на пару забьют по парочке голов!
Следующая игра возможно прощальная.
Пусть оба забьют!
Всего за 21 сезон Овечкин и Кросби провели между собой 99 игр (чемпионат и Кубок Стэнли) за ОДНИ и те же команды. Это рекорд! Завтра будет 100я, если Кросби выйдет. Другой такой пары спортсменов нет ни в одном виде спорта. Есть много спортсменов долгожителей, но чтоб они на пару не меняли команду всю карьеру в течении 21 сезона, таких нет. Ови отметиться напоследок и, возможно, попрощаться с Кросби достойно! Пусть на пару забьют по парочке голов! Следующая игра возможно прощальная. Пусть оба забьют!
еще 101 будет
Всего за 21 сезон Овечкин и Кросби провели между собой 99 игр (чемпионат и Кубок Стэнли) за ОДНИ и те же команды. Это рекорд! Завтра будет 100я, если Кросби выйдет. Другой такой пары спортсменов нет ни в одном виде спорта. Есть много спортсменов долгожителей, но чтоб они на пару не меняли команду всю карьеру в течении 21 сезона, таких нет. Ови отметиться напоследок и, возможно, попрощаться с Кросби достойно! Пусть на пару забьют по парочке голов! Следующая игра возможно прощальная. Пусть оба забьют!
Оки хет-трик чтобы уж красиво было в сотой игре)
Да есть же ! Вашикам - попасть в плей офф, Ови - побить рекорд!
Хорошо с Уилсоном разыграли. Ови в такой ситуации не промахивается.
Хорошо с Уилсоном разыграли. Ови в такой ситуации не промахивается.
Да тут чисто спасибо Уилсону. Забить он мог и сам, но отдал делу-мол ладно, тебе там нужней...и спасибо и с другой стороны ну куда уж дальше
Ови играет в Вашингтоне 21й сезон и забил 929 голов.
47 забил единолично, 882 забил с передач партнёров (рекорд).
Таких партнёров за 21 сезон - 104 (рекорд).
То есть 104 игрока непосредственно причастны к голам Ови!
Это 5 составов команды Вашингтон за 21 год!
Огромная история!
Только один партнёр остался с КС18 (Уилсон). Ови и в 21м сезоне подряд лучший снайпер своей одной команды (Уилсон на 2 меньше) и продолжает забивать!
Сегодня с паса Уилсона!
Ови играет в Вашингтоне 21й сезон и забил 929 голов. 47 забил единолично, 882 забил с передач партнёров (рекорд). Таких партнёров за 21 сезон - 104 (рекорд). То есть 104 игрока непосредственно причастны к голам Ови! Это 5 составов команды Вашингтон за 21 год! Огромная история! Только один партнёр остался с КС18 (Уилсон). Ови и в 21м сезоне подряд лучший снайпер своей одной команды (Уилсон на 2 меньше) и продолжает забивать! Сегодня с паса Уилсона!
Вон даже у Капризова есть Болди. А у Сани никого нет, при всем уважении к Уилси.
Уилсон - красавчик. Сам тоже смог бы забить но передача сделал на Овечкина
Уилсон - красавчик. Сам тоже смог бы забить но передача сделал на Овечкина
Надо было догнать шакала 🤣🤣
Перед игрой было трогательное видео, как будто Ови уже прощается с Лигой… мне кажется у заокеанских болельщиков осталось 2 игры, чтобы увидеть его вживую на льду в лучшей лиге мира… но даст Бог попадет в ПО и пошумит еще разок
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Тампа» играет с «Рейнджерс», «Баффало» – с «Далласом», «Оттава» принимает «Торонто», «Вегас» встретится с «Сиэтлом»
51 минуту назадLive
Квартальнов о 0-4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи. Был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла»
сегодня, 21:47
Разин о 2-м голе «Торпедо»: «В мое время ветераны мне бы мешок на голову надели и отхреначили. И в жесткой форме объясняешь, и в мягкой показываешь. Но эта безнаказанность людей не обжигает»
сегодня, 21:20
Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность»
сегодня, 21:09
Исаков об овертайме с «Металлургом»: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились»
сегодня, 20:57
Коромыслов подписал контракт новичка с «Сент-Луисом» на 2 года
сегодня, 20:47
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?»
сегодня, 20:34
Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»
сегодня, 20:21
Галимов о 4-0 с «Динамо» Минск: «У нас команда с яйцами, мы подготовились лучше. Главный тренер соперника все сказал про них»
сегодня, 20:10
Лямкин набрал очки в 8-м матче плей-офф подряд. У защитника «Ак Барса» 10 баллов на этом отрезке
сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я»
сегодня, 21:58
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»
сегодня, 21:34
Билялетдинов о 3-0 в серии «Ак Барса» с «Динамо»: «Минчане попали в серьезную ловушку, выбраться отсюда сложно»
сегодня, 17:56
Крикунов о «Динамо»: «Худший сезон, это антирезультат. Они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей-офф мастер-класс дадут. Но там совсем другие игры»
сегодня, 16:59
Быков об Овечкине в НХЛ: «Будет здорово, если он побьет рекорд Гретцки. Можно подписать своеобразный контракт до определенного момента, чтобы он добился цели»
сегодня, 16:35
Владимир Крикунов: «У «Торпедо» с «Металлургом» большая разница в классе и уровне. Может, ребята прыгнут выше головы и выиграют один матч, но больше – вряд ли»
сегодня, 15:55
Третьяк об Овечкине в НХЛ: «Ему надо побить рекорд – это достижение мирового значения. Надеюсь, он будет играть в следующем сезоне»
сегодня, 15:14
«Вашингтон» отправил Мирошниченко и Илью Протаса в АХЛ. «Херши» борется за место в плей-офф
сегодня, 14:25
Сушинский о лимите в КХЛ: «В НХЛ его вообще нет. Боимся, что наши хоккеисты не будут играть, но все решает живая конкуренция»
сегодня, 13:43
Макар сыграл впервые после травмы – 0+3 с «Калгари». Защитник «Колорадо» пропустил 7 матчей
сегодня, 12:37
Рекомендуем