Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 929-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 10 шайб

Овечкин забил 1006-й гол в НХЛ.

Александр Овечкин забил впервые за 5 матчей.

Нападающий «Вашингтона » поразил пустые ворота «Питтсбурга » в матче регулярного сезона НХЛ (6:3).

Таким образом, 40-летний хоккеист забил 32-й гол в нынешнем сезоне и 929-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).