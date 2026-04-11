Овечкин о Кросби: «Мы подружились. На площадке идет борьба, но вне льда мы поздравляем друг друга с какими-то моментами. Это здорово»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби. На выходных команды проведут между собой два матча в регулярном чемпионате НХЛ.
«Мы подружились. Мы понимаем, что на площадке идет борьба, но вне льда можем поздравить друг друга с какими-то моментами. Это здорово.
Все осталось таким же, как и во время нашей первой встречи. Болельщики и репортеры вовлечены, а мы переносим эту энергию на лед», – сказал Овечкин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Кросби 1400 игр 651 гол 1091 передача - 1742
Овечкин 1400 игр 838 голов 689 передач-1527
Легенды 🔥
Ови и Кросби начали погоню одновременно 5.10.2005. Двадцатиодналетняя эпоха противостояния! Они установили новые рекорды на долгие десятилетия вперёд!
Всё с начала пути, завоевания кубка, спайперской погоне, в том числе противостояние с Кросби))
Хотя Сида сначала немного недолюбливал