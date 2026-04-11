18

Овечкин о Кросби: «Мы подружились. На площадке идет борьба, но вне льда мы поздравляем друг друга с какими-то моментами. Это здорово»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби. На выходных команды проведут между собой два матча в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мы подружились. Мы понимаем, что на площадке идет борьба, но вне льда можем поздравить друг друга с какими-то моментами. Это здорово.

Все осталось таким же, как и во время нашей первой встречи. Болельщики и репортеры вовлечены, а мы переносим эту энергию на лед», – сказал Овечкин.

«Вашингтон» раздаст фанатам полотенца с Овечкиным на последней домашней игре регулярки с «Питтсбургом»: «Будьте там. Будьте громкими»

Когда Овечкин завершит карьеру?4694 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
Их противостояние будет в памяти у каждого ценителям хоккея
Они как Месси и Роналду. Два символа эпохи.
У них даже годы рождения совпадают)
Две легенды!
Статистика за одинаковое кол-во игр:
Кросби 1400 игр 651 гол 1091 передача - 1742
Овечкин 1400 игр 838 голов 689 передач-1527
Легенды 🔥
Великая эпоха.
Ови и Кросби начали погоню одновременно 5.10.2005. Двадцатиодналетняя эпоха противостояния! Они установили новые рекорды на долгие десятилетия вперёд!
"Две звезды, две светлых повести"
Всем советую пересмотреть или посмотреть в первый раз, фильм об Овечкине)
Всё с начала пути, завоевания кубка, спайперской погоне, в том числе противостояние с Кросби))
Молодцы-легенды, 20 лет бок о бок. Когда увидим следующее противостояние таких монстров?
Пусть это будут Селебрини и Демидов.
Да это ж Горячее соперничество или как там его:)
*не понравилось пользователям "Евгений Малкин" и "Никлас Бэкстрём"
Великие игроки,очень классно было наблюдать за их карьерами с самого дебюта!
Хотя Сида сначала немного недолюбливал
