Овечкин о Кросби: «Мы подружились. На площадке идет борьба, но вне льда мы поздравляем друг друга с какими-то моментами. Это здорово»

Овечкин о Кросби: мы подружились, это здорово.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с капитаном «Питтсбурга » Сидни Кросби . На выходных команды проведут между собой два матча в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мы подружились. Мы понимаем, что на площадке идет борьба, но вне льда можем поздравить друг друга с какими-то моментами. Это здорово.

Все осталось таким же, как и во время нашей первой встречи. Болельщики и репортеры вовлечены, а мы переносим эту энергию на лед», – сказал Овечкин.

