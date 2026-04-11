Уилсон об Овечкине и Кросби: «У одного невероятная харизма, другой – очень профессионален. Подобного соперничества больше не будет – две легенды соревновались всю карьеру»

Уилсон об Овечкине и Кросби: подобного соперничества больше не будет.

Форвард «Вашингтона » Том Уилсон оценил противостояние Александра Овечкина с Сидни Кросби . «Кэпиталс» и «Питтсбург» проведут два матча друг с другом за два дня.

«Никто не знает, что произойдет в будущем, но подобного соперничества, как у Ови и Кросби, больше никогда не будет.

Две легенды пришли одновременно и соревновались друг с другом всю карьеру. Оба добились невероятной долговечности, оба несут на себе груз ответственности каждый сезон и показывают суперзвездные результаты.

Этот дуэт очень много сделал для хоккея, и такое не повторится.

Один обладает невероятной харизмой, другой – очень профессионален. Не говорю, что Овечкин не профессионален, но вы понимаете, о чем я», – сказал Уилсон.

