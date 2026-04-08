Слепышев может покинуть «Динамо». На 31-летнего форварда претендует «Автомобилист» («СЭ»)

Антон Слепышев может покинуть «Динамо» и перейти в «Автомобилист».

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо » Антон Слепышев с большой долей вероятности покинет клуб. Основным претендентом на 31-летнего игрока является «Автомобилист».

Слепышев выступает за бело-голубых с 2024 года. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он провел 62 матча и набрал 27 (9+18) очков. В плей-офф на его счету четыре игры и ни одного результативного действия.

Ранее «Автомобилист » возглавил бывший тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

