Слепышев может покинуть «Динамо». На 31-летнего форварда претендует «Автомобилист» («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо» Антон Слепышев с большой долей вероятности покинет клуб. Основным претендентом на 31-летнего игрока является «Автомобилист».
Слепышев выступает за бело-голубых с 2024 года. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он провел 62 матча и набрал 27 (9+18) очков. В плей-офф на его счету четыре игры и ни одного результативного действия.
Ранее «Автомобилист» возглавил бывший тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Совет директоров «Динамо» пройдет 20 апреля. На нем примут решение о главном тренере («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Пришел Кудашов и коллектив Авто стал омолаживаться, вот 31 летнего Слепышева приглашают, лучшие годы которого давно позади ... Стоило убирать деда ?
Погоди он ещё старых ахловцев притянет.
Для дилетанта, не знающего проблемы Авто, конечнл потенциальный трансфер Слепышева выглядит странно. Но в Автомобилисте давно не было хорошего капитана с приличным опытом. Слепышев неплохо бы под эту роль подошел. Ибо Трямкин и Голышев не тянут звание капитана
Опять решили неликвид подбирать.
Новая метла по своему метёт, он строит себе команду, будем посмотреть что получится,надеюсь на хороший результат, удачи Автомобилисту в новом сезоне.
Травматичный. Не знаю в чем его секрет, но приглашают его постоянно и не в самые плохие клубы.
Кумзавод заработал
Ну так-то Динамо стоит отпустить всех тех, кто пришел под Кудашова (его игрок)...
Динамо переезжает в Екб.
Не думаю, что у Кудаша поменяется парадигма, так что соглашусь)
Какое подозрительное направление 🤔
Ничего так начало для омоложения))
Тренер новый, путь старый)
СЭ, он такой. "Претендует". Тут еще надо посмотреть, кто на кого претендует...Сразу с козырей начал заходить новый главный. Неожиданно...С уральскими то пенсионерами все зарешали уже?
