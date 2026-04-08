  • Слепышев может покинуть «Динамо». На 31-летнего форварда претендует «Автомобилист» («СЭ»)
Антон Слепышев может покинуть «Динамо» и перейти в «Автомобилист».

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Динамо» Антон Слепышев с большой долей вероятности покинет клуб. Основным претендентом на 31-летнего игрока является «Автомобилист».

Слепышев выступает за бело-голубых с 2024 года. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он провел 62 матча и набрал 27 (9+18) очков. В плей-офф на его счету четыре игры и ни одного результативного действия.

Ранее «Автомобилист» возглавил бывший тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Совет директоров «Динамо» пройдет 20 апреля. На нем примут решение о главном тренере («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Пришел Кудашов и коллектив Авто стал омолаживаться, вот 31 летнего Слепышева приглашают, лучшие годы которого давно позади ... Стоило убирать деда ?
Погоди он ещё старых ахловцев притянет.
Для дилетанта, не знающего проблемы Авто, конечнл потенциальный трансфер Слепышева выглядит странно. Но в Автомобилисте давно не было хорошего капитана с приличным опытом. Слепышев неплохо бы под эту роль подошел. Ибо Трямкин и Голышев не тянут звание капитана
Опять решили неликвид подбирать.
Новая метла по своему метёт, он строит себе команду, будем посмотреть что получится,надеюсь на хороший результат, удачи Автомобилисту в новом сезоне.
Травматичный. Не знаю в чем его секрет, но приглашают его постоянно и не в самые плохие клубы.
Кумзавод заработал
Ну так-то Динамо стоит отпустить всех тех, кто пришел под Кудашова (его игрок)...
Динамо переезжает в Екб.
Не думаю, что у Кудаша поменяется парадигма, так что соглашусь)
Какое подозрительное направление 🤔
Ничего так начало для омоложения))
Тренер новый, путь старый)
СЭ, он такой. "Претендует". Тут еще надо посмотреть, кто на кого претендует...Сразу с козырей начал заходить новый главный. Неожиданно...С уральскими то пенсионерами все зарешали уже?
«Локомотив» хочет вернуть Ильенко из «Динамо». Форвард играл за ярославцев с 2015 по 2023 год
8 апреля, 10:12
Крикунов об «Автомобилисте»: «Там много взрослых игроков, которые не отрабатывают необходимое. Не уверен, что Кудашов что-то сделает. В «Динамо» за 4 года он ничего не перестроил»
7 апреля, 17:11
Кудашов о словах президента «Динамо»: «Было интересно услышать, что я продал Джиошвили. Потому что я был отправлен в отставку более чем за месяц до этого»
7 апреля, 14:52
Рекомендуем
Главные новости
Сучков о 2:3 от «Локомотива»: «Как только чуть-чуть цепляемся, соперники играют просто, тяжело даже «сесть» на них, они просто выбрасывают шайбу. Этот антихоккей…Тяжело нам с этим»
40 секунд назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
15 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
18 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
36 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
43 минуты назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
48 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
10 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем