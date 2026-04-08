«Локомотив» хочет вернуть Ильенко из «Динамо». Форвард играл за ярославцев с 2015 по 2023 год

«Локомотив» хочет вернуть Ильенко из «Динамо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Локомотив » заинтересован в нападающем «Динамо » Артеме Ильенко .

29-летний игрок провел за бело-голубых три последних сезона, а до этого выступал за ярославский клуб (с 2015 по 2023 год).

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Ильенко набрал 14 (7+7) очков в 66 матчах и не отметился результативными действиями в четырех играх Кубка Гагарина.

