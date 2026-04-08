  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
19

«Локомотив» хочет вернуть Ильенко из «Динамо». Форвард играл за ярославцев с 2015 по 2023 год

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Локомотив» заинтересован в нападающем «Динамо» Артеме Ильенко.

29-летний игрок провел за бело-голубых три последних сезона, а до этого выступал за ярославский клуб (с 2015 по 2023 год).

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Ильенко набрал 14 (7+7) очков в 66 матчах и не отметился результативными действиями в четырех играх Кубка Гагарина.

«Локомотив» – уникальный опыт для Хартли: он ничего не ломал, но добавил канадский стиль

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoАртем Ильенко
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoКХЛ
возможные переходы
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
на Красовского поменять
Ответ Максим Гусев
допускаю что на Алексеева
Динамо начали расстаскивать,а они потом как побирушки будут отказников собирать.
Ответ Dinamik1
Правильно говоришь, потом соберут весь мусор и будут надеяться что выиграют кубок . Чем думает руководство неадекватное у динамо непонятно, наверное тем местом на котором сидят. Отдают хороших игроков берут шлак и хотят что-то выиграть. Где логика???
Ответ СаннСанычч
Они не думают, они бабло пилят.
Ну там другие покупатели на Ильена )) Хотя, может фактор родных мест и скажется))
Ответ Beerfanidi
А кто?
Тема конечно боец и уважаем в Ярославле. Но зачем?
Наверное,поэтому и не играли,что боялись травм и сидели на чемоданах. Ведь понятно было,что Козлов-временщик,а летом будет строиться совсем новая команда.
Было бы классно. Вообще нравится его стиль игры. Думаю будет полезен. Неуступчив как Иванов
Ответ Viktor P._1116609285
Это единственное его хорошее качество. Неуступчив, а как бомбардир- снайпер ни о чем. Деревянный Джиошвили больше забрасывал. 7+7 это что за статистика? Пыленков защитник, больше забрасывает и отдает. Забирайте своего неуступчивого и Кудрявцева тоже.
В Молот вместо Тесанова?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
