Совет директоров «Динамо» пройдет 20 апреля. На нем примут решение о главном тренере («СЭ»)

Совет директоров «Динамо» пройдет 20 апреля.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, совет директоров «Динамо » пройдет 20 апреля.

«На нем будет принято решение о дальнейшей судьбе главного тренера бело-голубых Вячеслава Козлова , векторе развития команды и формировании состава на следующий сезон», – сказано в заявлении.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые уступили минскому «Динамо» (0-4 в серии).

Ранее появилась информация , что команду может возглавить член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

Президент «Динамо» о Ротенберге: «Вопрос о его назначении главным тренером пока не ставился. Он член совета директоров и участвует во всех заседаниях»