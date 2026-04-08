«Юта» стилизовала под мамонта клубный замбони. Машину назвали «Замонт»
«Юта» представила новый дизайн ледозаливочной машины. Стилизованный под мамонта замбони получил имя «Замонт».
Отмечается, что это тот же комбайн, который использовался во время зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
В машине могут одновременно находиться до восьми человек. «Замонт» дебютировал во время домашнего матча против «Эдмонтона» (6:5 ОТ).
Фото: x.com/utahmammoth
Талисманом «Юты» стал мамонт Tusky: «Его имя отражает боевой клич команды – «Бивни вверх!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Юты»
Скорей бы уже на них в ПО глянуть !!!
Видно, что болеют и следят за командой, раз до таких деталей и мелочей доходят. Хороший знак, значит что будут стараться доводить их и до побед.
Не один раз слышал хорошие отзывы о владельцах Юты и их отношении к Мамонтам.