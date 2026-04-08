«Юта» стилизовала под мамонта клубный замбони. Машину назвали «Замонт»

«Юта » представила новый дизайн ледозаливочной машины. Стилизованный под мамонта замбони получил имя «Замонт».

Отмечается, что это тот же комбайн, который использовался во время зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

В машине могут одновременно находиться до восьми человек. «Замонт» дебютировал во время домашнего матча против «Эдмонтона » (6:5 ОТ).

Фото: x.com/utahmammoth

Талисманом «Юты» стал мамонт Tusky: «Его имя отражает боевой клич команды – «Бивни вверх!»