Сергачев против «Эдмонтона»: голевой пас в овертайме, 3 броска, 2 блока и 2 потери за 25:34. У него 10+46 в 73 играх в сезоне

Михаил Сергачев сделал голевую передачу в овертайме матча с «Эдмонтоном».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал голевую передачу Клейтону Келлеру в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (6:5 ОТ).

На счету 27-летнего россиянина стало 56 (10+46) очков в 73 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

Сегодня Сергачев (25:43 – максимальное время в составе «Мамонта», 2:24 – в большинстве, 2:55 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью при 3 бросках в створ, 2 блоках и 2 потерях.