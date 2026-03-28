Дубль Рашевского принес «Авангарду» победу над «Нефтехимиком». Омичи отыгрались с 0:1 в 3-м периоде

«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче Кубка Гагарина.

«Авангард » оказался сильнее «Нефтехимика » (2:1) в выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Омичи отыгрались с 0:1 за 9 минут до конца третьего периода, а на 56-й минуте забили победный гол. Обе шайбы на счету Дмитрия Рашевского .

«Авангард» вышел вперед в серии (2-1), четвертая игра состоится в Нижнекамске 30 марта.