  • Дубль Рашевского принес «Авангарду» победу над «Нефтехимиком». Омичи отыгрались с 0:1 в 3-м периоде
Дубль Рашевского принес «Авангарду» победу над «Нефтехимиком». Омичи отыгрались с 0:1 в 3-м периоде

«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче Кубка Гагарина.

«Авангард» оказался сильнее «Нефтехимика» (2:1) в выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Омичи отыгрались с 0:1 за 9 минут до конца третьего периода, а на 56-й минуте забили победный гол. Обе шайбы на счету Дмитрия Рашевского.

«Авангард» вышел вперед в серии (2-1), четвертая игра состоится в Нижнекамске 30 марта.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Игра плохая конечно, надеюсь это просто команда не на пике и рассчитывает так пройти Нефтехимик. Если нет, то дальше нам делать нечего
Ответ maximusdevil
Игра плохая конечно, надеюсь это просто команда не на пике и рассчитывает так пройти Нефтехимик. Если нет, то дальше нам делать нечего
Ты реально в это веришь? Это наш уровень
Ответ VasyaFilkin
Ты реально в это веришь? Это наш уровень
Верю во что? В команду? Да, верю!
Рашевский на пару с Серебряковым затащили игру. Что происходит с командой в целом (а особенно с Дамиром Шарипзяновым) решительно непонятно
Ответ Андрей Ячменёв
Рашевский на пару с Серебряковым затащили игру. Что происходит с командой в целом (а особенно с Дамиром Шарипзяновым) решительно непонятно
Вообще не понимаю что происходит
Ответ Андрей Ячменёв
Рашевский на пару с Серебряковым затащили игру. Что происходит с командой в целом (а особенно с Дамиром Шарипзяновым) решительно непонятно
Происходит то, что все лучшие игры нужно играть в финале и ближе к нему. Да, риск есть, что этот план может не сработать, т.к. волки имеют 1 задачу - проход дальше по турниру и на максимуме играют.

На данный момент, типичное преимущество на классе и включение Рашевского, не забивающего с середины февраля. Случайно? Нет, т.к. это и есть преимущество в классе, весь состав готов выдать максимум в Кубке Гагарина и в определенный момент включаются классные игроки, которых больше у Авангарда.

Дальше будут схожие равные составы у соперников и там-то и важно уже показывать хорошую командную игру.
Первая пятёрка на розыгрыше большинства как будто за регулярку утомилась постоянно забивать, бесконечные передачи вдоль и поперёк, потом Шарипзянов свои традиционные набросы в толпу и все на этом.

Честно, третий матч абсолютно никакого удовлетворения от игры, никакого ощущения плей-офф, достали вбросы и набросы, чудовищно примитивный хоккей, спасает только индивидуально более сильный состав у Авангарда.
Ответ Габорик
Первая пятёрка на розыгрыше большинства как будто за регулярку утомилась постоянно забивать, бесконечные передачи вдоль и поперёк, потом Шарипзянов свои традиционные набросы в толпу и все на этом. Честно, третий матч абсолютно никакого удовлетворения от игры, никакого ощущения плей-офф, достали вбросы и набросы, чудовищно примитивный хоккей, спасает только индивидуально более сильный состав у Авангарда.
"третий матч абсолютно никакого удовлетворения от игры
----
Третий матч?!!! Весь год так играем за редким исключением
Кстати относительно недавно а именно в 23 году. ЦСКА лишь в 7 матче победил Северсталь, потом 7 матчей с Локомотивом бодались, потом со СКА 6 матчей, но в итоге взял чашку в 7 матче обыграв Ак Барс. Давайте о хорошем будем думать).
Ответ maximusdevil
Кстати относительно недавно а именно в 23 году. ЦСКА лишь в 7 матче победил Северсталь, потом 7 матчей с Локомотивом бодались, потом со СКА 6 матчей, но в итоге взял чашку в 7 матче обыграв Ак Барс. Давайте о хорошем будем думать).
ЦСКА женского рода? :)
Ответ maximusdevil
Кстати относительно недавно а именно в 23 году. ЦСКА лишь в 7 матче победил Северсталь, потом 7 матчей с Локомотивом бодались, потом со СКА 6 матчей, но в итоге взял чашку в 7 матче обыграв Ак Барс. Давайте о хорошем будем думать).
Дья...л о хорошем? Не верится.
Не зря 200 лямов отвалили охк.
Игра команды конечно тихий ужас. Хочешь закрыть вход в зону , просто стой с краю, игроки Авангарда сами туда приедут. Бесконечные набросы не дают эффекта. Но как только прошли две быстрых передачи, сразу 2 гола. Поймет ли Буше что с одним набором комбинаций ничего не выиграть и что нужно как то удивлять соперника?
Плюс Авангарда в том, что в составе очень много джокеров, ребят, которые могут выстрелить, когда от них ничего не ждёшь. Сначала Якупов, потом Рашевский. А это игроки третьего и четвертого звена
Может Свитову на больничный вернутся? Без него явно лучше играли, Свит вышел и как в яму упали.
Совсем не чемпионская игра.
Спартак, вон тоже борется против Локомотива, а их тоже главными фаворитами считают.
Красавчик 😍💪
