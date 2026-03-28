Дубль Рашевского принес «Авангарду» победу над «Нефтехимиком». Омичи отыгрались с 0:1 в 3-м периоде
«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче Кубка Гагарина.
«Авангард» оказался сильнее «Нефтехимика» (2:1) в выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Омичи отыгрались с 0:1 за 9 минут до конца третьего периода, а на 56-й минуте забили победный гол. Обе шайбы на счету Дмитрия Рашевского.
«Авангард» вышел вперед в серии (2-1), четвертая игра состоится в Нижнекамске 30 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
На данный момент, типичное преимущество на классе и включение Рашевского, не забивающего с середины февраля. Случайно? Нет, т.к. это и есть преимущество в классе, весь состав готов выдать максимум в Кубке Гагарина и в определенный момент включаются классные игроки, которых больше у Авангарда.
Дальше будут схожие равные составы у соперников и там-то и важно уже показывать хорошую командную игру.
Честно, третий матч абсолютно никакого удовлетворения от игры, никакого ощущения плей-офф, достали вбросы и набросы, чудовищно примитивный хоккей, спасает только индивидуально более сильный состав у Авангарда.
----
Третий матч?!!! Весь год так играем за редким исключением
Игра команды конечно тихий ужас. Хочешь закрыть вход в зону , просто стой с краю, игроки Авангарда сами туда приедут. Бесконечные набросы не дают эффекта. Но как только прошли две быстрых передачи, сразу 2 гола. Поймет ли Буше что с одним набором комбинаций ничего не выиграть и что нужно как то удивлять соперника?
Совсем не чемпионская игра.