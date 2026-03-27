  • Ги Буше о травме Игумнова в матче с «Нефтехимиком»: «Все, он выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный прием, удаления нет»
Ги Буше о травме Игумнова в матче с «Нефтехимиком»: «Все, он выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный прием, удаления нет»

Ги Буше рассказал о травме нападающего «Авангарда» Ивана Игумнова.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о травме нападающего Ивана Игумнова, который покинул площадку в первом периоде матча с «Нефтехимиком» (3:4 2 ОТ, 1-1). 

«Прогнозы по Игумнову? Все, он выбыл до конца сезона.

Опять-таки, грязный прием, удаления нет, наш игрок выбывает», – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
значит доигрался обычно что в плове выносят тех кто очень сильно просит....
