Гришин о 4:3 с «Авангардом»: «Ребята были настроены на борьбу. Уже в середине 1-го периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об игре команды в матче с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 1-1).

– В первом овертайме «Авангард» большую часть времени имел преимущество, ребята работали, терпели, но уже к концу отрезка мы стали больше создавать моментов. Второй овертайм начался примерно так же, однако Андрей Белозеров молодец, использовал свой момент.

– Была ли установка провоцировать и бить соперника?

– Ребята сами были настроены на битву, на борьбу. На самом деле, я уже в середине первого периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем, – сказала Гришин.

Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»

Ги Буше: «Прохоркин мог сломать себе шею, но удаления не последовало – это абсурд. Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Ги Буше: «Прохоркин мог сломать себе шею, но удаления не последовало – это абсурд. Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт»
сегодня, 20:32
Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»
сегодня, 20:11
Плей-офф КХЛ: «Нефтехимик» во втором овертайме шокировал Омск, «Спартак» обыграл «Локо»
сегодня, 19:40Live
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
43 секунды назад
Ротенберг о ледовом дворце во Всеволожске: «Приятно, что в моей родной Ленинградской области такая хорошая современная инфраструктура. Благодарю губернатора за внимание к хоккею»
1 минуту назад
Ги Буше о травме Игумнова в матче с «Нефтехимиком»: «Все, он выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный прием, удаления нет»
13 минут назад
Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»
37 минут назад
Ги Буше: «Прохоркин мог сломать себе шею, но удаления не последовало – это абсурд. Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт»
сегодня, 20:32
Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»
сегодня, 20:11
«Уйди ## ###». Тренер московского «Динамо» Якубов прогнал оператора во время тайм-аута в матче с минским «Динамо»
сегодня, 20:01Видео
«Спартак» обыграл «Локомотив» в овертайме (2:1) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
сегодня, 19:42
Кубок Гагарина. «Локомотив» уступил «Спартаку», «Динамо» Минск победило «Динамо» Москва, «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» проиграл «Нефтехимику»
сегодня, 19:35
Ги Буше о 3:4: «Прохоркин головой влетает в борт перед 3-й шайбой «Нефтехимика». Для всего мира это удаление, а у нас чистый гол. Игра не должна была переходить в овертайм»
сегодня, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли об 1:2 от «Спартака»: «Отыграли неплохой матч в атаке. С реализацией все было не очень здорово, много моментов создали, но не смогли ими воспользоваться»
45 минут назад
Жамнов после 2:1 с «Локомотивом»: «Для меня задача – донести до ребят, что они могут играть с этой командой, побеждать. Когда выходишь на лед, счет всегда 0:0. Каким бы сильным ни был соперник, шансы есть»
сегодня, 20:58
Вячеслав Козлов об 1:4 от минского «Динамо»: «Пропустили 2 необязательных гола в первом периоде, потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником это сложно»
сегодня, 20:45
Квартальнов о 4:1 с «Динамо»: «Очередной тяжелый матч. У нас все работают. Команда играет, у нас нет нижних звеньев, большинство, меньшинство, ребята забивают»
сегодня, 20:22
Надворный о серии с «Авангардом»: «Нам без разницы, кто против нас выходит. Когда мы полностью выкладываемся, играем друг за друга, для нас нет никаких соперников»
сегодня, 19:31
Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»
сегодня, 18:39
Косолапов о 0-2 с «Металлургом»: «Мы выбирались и не из таких ситуаций, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, обсудим моменты и снова пойдем в бой»
сегодня, 18:26
Форвард «Филадельфии» Гребенкин выбыл на 7-10 дней из-за травмы
сегодня, 18:14
Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
сегодня, 16:41
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
сегодня, 16:14
Рекомендуем