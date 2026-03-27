Гришин о 4:3 с «Авангардом»: «Ребята были настроены на борьбу. Уже в середине 1-го периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем»

Гришин высказался об игре «Нефтехимика» в матче с «Авангардом».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался об игре команды в матче с «Авангардом » (4:3 2ОТ, 1-1).

– В первом овертайме «Авангард» большую часть времени имел преимущество, ребята работали, терпели, но уже к концу отрезка мы стали больше создавать моментов. Второй овертайм начался примерно так же, однако Андрей Белозеров молодец, использовал свой момент.

– Была ли установка провоцировать и бить соперника?

– Ребята сами были настроены на битву, на борьбу. На самом деле, я уже в середине первого периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем, – сказала Гришин.

Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»

Ги Буше: «Прохоркин мог сломать себе шею, но удаления не последовало – это абсурд. Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт»