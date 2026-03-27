  • Пономарев из «Авангарда» о диалоге с игроком «Нефтехимика»: «Сказал, что мы будем лезть на ворота, пока у нас бьется сердце. А он не очень хочет этого»
Форвард «Авангарда» Василий Пономарев поделился содержанием диалога с Матвеем Надворным из «Нефтехимика» во второй игре первого раунда Кубка Гагарина (3:4 2ОТ, 1-1).

– О чем разговаривали с Надворным в овертайме?

– Я сказал ему, что мы будем лезть на ворота, пока у нас бьется сердце. А он не очень хочет этого.

Эпизод с Игумновым? Мне кажется, завелась вся команда. Не скажу, что это сильно изменило игру, наша сила в том, когда мы придерживаемся нашей системы. Но эмоционально хорошая пощечина была, что нужно еще более жестко играть, – сказал Пономарев.

Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
А потом заиграла, пафосная музыка и пошел дождь)) Кто-то явно кино пересмотрел
Вот, прям, так и сказал?
Поэт...))))
Я сказал ему, что мы будем лезть на ворота, пока пепел Клааса стучит в наши сердца
Как будто не в хоккей играют, а человечество спасают. )
