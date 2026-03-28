  Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»
Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»

Генменеджер «Амура» о Лихачеве: мы заинтересованы, но права у «Локомотива».

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов сообщил, что клуб заинтересован в переходе Ярослава Лихачева из «Локомотива».

Минувшую регулярку FONBET КХЛ форвард провел в «Амуре» на правах аренды. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 39 (22+17) очков в 59 матчах.

«Ему 25 лет, права на него принадлежат «Локомотиву». Он единственный из команды вошел в топ-100 бомбардиров лиги. Мы ведем переговоры и очень заинтересованы в нем, но другие клубы тоже на него нацелены. Я думаю, что для Ярослава хабаровский «Амур» – это его клуб.

Что касается ушедших ребят, для меня большая боль, что местные парни от нас уехали. С Игнатом Коротких я разговаривал раз пять, но человек решил сменить обстановку. Кузьмин и Воробьев имеют опыт в лиге, они достойно вошли в команду, хоть у них и идет период адаптации к перелетам.

Концепция клуба строится на поиске молодых, «ногастых» игроков, так как молодые быстрее адаптируются к перелетам. При этом нужны и опытные наставники, за которыми они будут тянуться.

Наши молодые воспитанники Шерстнев, Дорошенко, Матьев, Колодяжный очень перспективны, мы постоянно привлекаем их к тренировочному процессу с основной командой», – сказал Филимонов.

Отпустите парня на свободу , Яковлев тут не рабство!
