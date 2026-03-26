Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов высказался о селекционной работе в клубе.
В минувшем регулярном чемпионате «Амур» занял 9-е место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 68 матчах.
«Мы хотели Пилипенко себе в команду, но переговоры затянулись и другие клубы вступили в конкуренцию. Та сторона запросила очень большую компенсацию, человек на тот момент не попадал в состав, и мы решили не рисковать бюджетными средствами.
Вторая часть – это Кэмерон Ли. Он получил российское гражданство, но мы коллегиально совещались и решили, что игрок такого плана нас не устраивает. Во-первых, у него был большой показатель «плюс-минус» в отрицательную сторону. Было принято решение по обоюдному согласию расстаться с игроком.
Броссо был качественным игроком, но ему поступило предложение от московского «Динамо», и он выбрал их, в том числе из-за географического положения.
Нам крайне необходим игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мы мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда, и если попадется очень качественный легионер по параметру «цена-качество», мы будем его рассматривать.
Что касается Бродхерста, из-за обилия травм он отыграл, наверное, лишь 60% матчей за три сезона, поэтому тренерский штаб считает, что мы, скорее всего, будем двигаться в другом направлении», – сказал Филимонов.
