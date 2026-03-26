  • Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»

Генменеджер «Амура» высказался о селекционной работе.

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов высказался о селекционной работе в клубе.

В минувшем регулярном чемпионате «Амур» занял 9-е место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 68 матчах.

«Мы хотели Пилипенко себе в команду, но переговоры затянулись и другие клубы вступили в конкуренцию. Та сторона запросила очень большую компенсацию, человек на тот момент не попадал в состав, и мы решили не рисковать бюджетными средствами.

Вторая часть – это Кэмерон Ли. Он получил российское гражданство, но мы коллегиально совещались и решили, что игрок такого плана нас не устраивает. Во-первых, у него был большой показатель «плюс-минус» в отрицательную сторону. Было принято решение по обоюдному согласию расстаться с игроком.

Броссо был качественным игроком, но ему поступило предложение от московского «Динамо», и он выбрал их, в том числе из-за географического положения.

Нам крайне необходим игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мы мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда, и если попадется очень качественный легионер по параметру «цена-качество», мы будем его рассматривать.

Что касается Бродхерста, из-за обилия травм он отыграл, наверное, лишь 60% матчей за три сезона, поэтому тренерский штаб считает, что мы, скорее всего, будем двигаться в другом направлении», – сказал Филимонов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Уберите лимит легов у дальневосточников
Они изначально в проигрышном положении
Может они начнут играть на равных
