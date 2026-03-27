«Амур» продлил контракты с 35-летним Ли и Ураковым

«Амур» продлил контракты с Ли и Ураковым.

«Амур » объявил о продлении соглашений с форвардами Олегом Ли (на 2 года) и Кириллом Ураковым (на год).

В прошлой регулярке FONBET КХЛ 35-летний Ли стал вторым снайпером и бомбардиром клуба, набрав 34 (15+19) очка за 68 матчей.

28-летний Ураков отметился 11 (5+6) результативными действиями в 59 играх при полезности «плюс 3» за 13:13 в среднем на льду.

