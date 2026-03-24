Зарипова с щитом в виде золотого эчпочмака подняли на канатах под своды арены в Казани. Экс-форвард «Ак Барса» изображал супергероя в церемонии перед игрой плей-офф КХЛ

Зарипова с щитом в виде золотого эчпочмака подняли под своды арены в Казани.

Бывший нападающий «Ак Барса » Данис Зарипов принял участие в церемонии перед началом первого матча серии с «Трактором » (3:2 ОТ, 1-0) в Кубке Гагарина.

Зарипов изображал супергероя: держал в руках щит в виде золотого эчпочмака, а к его спине был прикреплен плащ из флага Татарстана.

Экс-хоккеиста подняли на канатах под своды арены в Казани, где висела клюшка. Зарипов взял ее, затем его опустили обратно на лед.

Во время игровой карьеры форвард пять раз завоевывал Кубок Гагарина, трижды – в составе «Ак Барса».

Сейчас трехкратный чемпион мира занимает пост депутата Государственного совета Республики Татарстан от фракции «Единая Россия».