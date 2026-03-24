  Зарипова с щитом в виде золотого эчпочмака подняли на канатах под своды арены в Казани. Экс-форвард «Ак Барса» изображал супергероя в церемонии перед игрой плей-офф КХЛ
Зарипова с щитом в виде золотого эчпочмака подняли на канатах под своды арены в Казани. Экс-форвард «Ак Барса» изображал супергероя в церемонии перед игрой плей-офф КХЛ

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов принял участие в церемонии перед началом первого матча серии с «Трактором» (3:2 ОТ, 1-0) в Кубке Гагарина.

Зарипов изображал супергероя: держал в руках щит в виде золотого эчпочмака, а к его спине был прикреплен плащ из флага Татарстана.

Экс-хоккеиста подняли на канатах под своды арены в Казани, где висела клюшка. Зарипов взял ее, затем его опустили обратно на лед.

Во время игровой карьеры форвард пять раз завоевывал Кубок Гагарина, трижды – в составе «Ак Барса».

Сейчас трехкратный чемпион мира занимает пост депутата Государственного совета Республики Татарстан от фракции «Единая Россия».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
19 комментариев
Хорошее название для музыкальной премии, на манер граммофона. Золотой эчпочмак :)
УСТРОИЛИ ТУТ БАЛЕТ
🤣👍
Вот читаю и представляется это как какой-то лютый… кринж)
Ну… вживую был кринж, но не прям лютый. Поржали хоть
в чем кринж?
Мистерия «Данис и Золотой Триножник»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ДАНИС-СУПЕРГЕРОЙ, форвард преславный, парящий меж небом и льдом.
ХОР КАЗАНСКИХ ЗИЛАНТОВ, крылатых змеев, хранящих покой «Ак Барса».

ДАНИС (возносясь на канатах, аки бог из машины)
О, жители Хана верного! Зрите триумф мой!
Не на конях я скачу, но на узах железных взмываю,
Ближе к созвездьям, где Кубки Гагарина светят.
В деснице моей не щит Ахиллеса, кованый Гефестом,
Но символ святой, геометрии высшей венец —
Золотой Эчпочмак, сияющий жиром и славой!
Три грани его — три победы, три тайны великих,
Внутри же — не мясо, но ярость и дух Татарстана!

ХОР ЗИЛАНТОВ (в священном трепете)
О, чудо! Глядите! Он выше трибун вознесся!
Сверкает Тесто Златое в лучах прожекторов тусклых.
Кто сей герой? Человек или Снежный Барс крылатый?
Он — Капитан! Он — Хранитель Начинки Священной!

ДАНИС (пролетая над льдом)
Я — щит ваш! Я — сила, запеченная в пламени битвы!
Пусть враг из Уфы или градов далеких трепещет,
Увидев над сводом парящий прообраз обеда.
С этим щитом я пройду сквозь огонь плей-оффа,
Ибо нет крепости тверже, чем угол горячий
Теста, что матерью-Волгой на свет рождено!

ХОР
Славься, Данис! Славься, Герой Трех Углов!
Пусть канаты крепки будут, а эчпочмак — не остынет!
Ибо пока ты в зените — «Ак Барс» непобедим!
шапито по татарска
Кутакбаш
Единорога подвесили😳
Депутат развлекается🙈
Как бы сказали зумеры: Кринжатины навалили
Вот такая слава ))))
Спасибо за идею - картинки на перекуре по заголовку буду генерить ☝️
Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»
вчера, 21:37
Корешков о 2:3 от «Ак Барса»: «Очень хороший матч, это и есть плей-офф. По движению, скорости, самоотдаче, азарту. Мы увидели все. Овертайм завершился не в нашу пользу, хотя имели больше моментов»
вчера, 20:46
Макдэвид о «Тампе»: «Эдмонтон» не на их уровне – они классно организованы, все знают, что делать на льду. Как достичь подобного? Это вопрос к тренерам»
7 минут назад
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Омск – лучшее место в России по ходу сезона. Нет соблазнов пойти в злачные места, все под рукой и нет больших пробок»
41 минуту назад
Ансель Галимов: «Журналисты говорят, что «Динамо» не идет за Кубком Гагарина – пусть тогда выходят и играют. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть его»
54 минуты назад
Зарипов о роли супергероя в церемонии перед игрой «Ак Барса»: «На «Миллениуме» меня в колесе крутили, здесь под потолок подняли. Зрителям понравилось, судя по эмоциям»
сегодня, 08:32Видео
«Величайшая погоня» Кравцова, телефон Голдобина и новые рекорды КХЛ. Разбираем яркие события прошедшей регулярки
сегодня, 08:00Спецпроект
Спронг из «Автомобилиста» о переезде в Россию: «Нервничал по поводу внешнеполитической ситуации. Сейчас отвечаю: «Разве дома по-другому?» У каждой стороны своя правда»
сегодня, 07:59
Эспозито об Овечкине: «Лучший снайпер в истории, возможно. Никто не думал, что рекорд Гретцки повторят»
сегодня, 07:46
Голдобин на вопрос о некубковости: «Хейтеры говорят гадости у меня за спиной. Я люблю плей‑офф, есть желание принести пользу СКА»
сегодня, 07:16
Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»
сегодня, 06:53
Макдэвид ушел с тренировки «Эдмонтона» в сопровождении персонала. Капитан «Ойлерс» заявил, что чувствует себя нормально
сегодня, 06:26
Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ
25 минут назад
Рябыкин о серии ЦСКА – СКА: «Затянется до 7 матчей, возможно. Будет самой равной и напряженной в 1-м раунде»
сегодня, 08:15
Защитники «Флориды» Миккола и Балинскис досрочно завершили сезон из-за травм. Действующий чемпион идет 14-м на Востоке
сегодня, 07:32
«Юта» подписала контракт новичка с Денуайе – 4-м номером драфта-2025. 18-летний форвард набрал 78 очков за 45 игр в QMJHL
сегодня, 07:05
Нестеров из ЦСКА о рекорде КХЛ по очкам в плей-офф среди защитников: «Личная статистика не имеет значения. Главное – победа»
сегодня, 06:39
Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы
сегодня, 06:10
Бучельников о 3:2 со СКА: «Надо запастись терпением. ЦСКА должен гнуть свою линию – в плей‑офф все решают самые маленькие детали»
сегодня, 04:59
Зибанежад провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. «Рейнджерс» пришли на игру в футболках с изображением шведа
сегодня, 04:17Фото
Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»
вчера, 21:37
Никитин о 3:2 со СКА: «Тяжелая победа. Первый матч всегда сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии»
вчера, 21:23
