Зарипова с щитом в виде золотого эчпочмака подняли на канатах под своды арены в Казани. Экс-форвард «Ак Барса» изображал супергероя в церемонии перед игрой плей-офф КХЛ
Зарипова с щитом в виде золотого эчпочмака подняли под своды арены в Казани.
Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов принял участие в церемонии перед началом первого матча серии с «Трактором» (3:2 ОТ, 1-0) в Кубке Гагарина.
Зарипов изображал супергероя: держал в руках щит в виде золотого эчпочмака, а к его спине был прикреплен плащ из флага Татарстана.
Экс-хоккеиста подняли на канатах под своды арены в Казани, где висела клюшка. Зарипов взял ее, затем его опустили обратно на лед.
Во время игровой карьеры форвард пять раз завоевывал Кубок Гагарина, трижды – в составе «Ак Барса».
Сейчас трехкратный чемпион мира занимает пост депутата Государственного совета Республики Татарстан от фракции «Единая Россия».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ДАНИС-СУПЕРГЕРОЙ, форвард преславный, парящий меж небом и льдом.
ХОР КАЗАНСКИХ ЗИЛАНТОВ, крылатых змеев, хранящих покой «Ак Барса».
ДАНИС (возносясь на канатах, аки бог из машины)
О, жители Хана верного! Зрите триумф мой!
Не на конях я скачу, но на узах железных взмываю,
Ближе к созвездьям, где Кубки Гагарина светят.
В деснице моей не щит Ахиллеса, кованый Гефестом,
Но символ святой, геометрии высшей венец —
Золотой Эчпочмак, сияющий жиром и славой!
Три грани его — три победы, три тайны великих,
Внутри же — не мясо, но ярость и дух Татарстана!
ХОР ЗИЛАНТОВ (в священном трепете)
О, чудо! Глядите! Он выше трибун вознесся!
Сверкает Тесто Златое в лучах прожекторов тусклых.
Кто сей герой? Человек или Снежный Барс крылатый?
Он — Капитан! Он — Хранитель Начинки Священной!
ДАНИС (пролетая над льдом)
Я — щит ваш! Я — сила, запеченная в пламени битвы!
Пусть враг из Уфы или градов далеких трепещет,
Увидев над сводом парящий прообраз обеда.
С этим щитом я пройду сквозь огонь плей-оффа,
Ибо нет крепости тверже, чем угол горячий
Теста, что матерью-Волгой на свет рождено!
ХОР
Славься, Данис! Славься, Герой Трех Углов!
Пусть канаты крепки будут, а эчпочмак — не остынет!
Ибо пока ты в зените — «Ак Барс» непобедим!