Корешков о 2:3 от «Ак Барса»: «Очень хороший матч, это и есть плей-офф. По движению, скорости, самоотдаче, азарту. Мы увидели все. Овертайм завершился не в нашу пользу, хотя имели больше моментов»

Корешков высказался о поражении «Трактора» от «Ак Барса».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении в матче плей-офф против «Ак Барса » (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

– Очень хороший матч. Это и есть плей-офф. По движению, по скорости, по самоотдаче, по азарту. Сегодня мы увидели все. Овертайм, к сожалению, завершился не в нашу пользу. Хотя имели больше голевых моментов.

– Как известно, в плей-офф всегда игра деталей. Наверное, вы вряд ли можете быть довольны тем, сколько раз хоккеисты «Трактора» позволяли «Ак Барсу» играть в меньшинстве?

– Мы предупреждали, что игра в неравных составах может решить исход матча. Но я бы не сказал, что там были совсем ненужные удаления. Может быть, они были больше спонтанными, но никто не хотел удаляться.

Мы разговаривали со всеми игроками. К сожалению, так получилось. Уверен, в следующем матче мы избежим таких удалений.

– Очень интересный был эпизод с отмененной шайбой «Трактора». Такие длительные паузы, на ваш взгляд, ломают тонус игроков, выбивают их из матча, в который приходится входить фактически заново?

– Может быть, лучше это спросить у хоккеистов.

– Вопрос о вратарской бригаде «Трактора». Первый – Николаев, а второй – Шерстнев? Или по ходу серии вы будете ротировать вратарскую бригаду?

– Посмотрим. Сегодня играл Николаев . Завтра посовещаемся и решим, кто будет играть в следующем матче. Все поэтапно, шаг за шагом.

– Много было разговоров перед стартом плей-офф, в какой тяжелой ситуации оказался «Трактор», когда получил травму голкипер, шедший основным по сезону. По итогам первого матча плей-офф вы ощущаете, что вам его не хватает на этой позиции?

– У нас хорошая вратарская позиция.

– Вы упомянули, что у Григория Дронова травма и он остается в Челябинске. С точки зрения командного духа не было бы уместно, чтобы он поехал?

– Он проходит реабилитацию. Все, что ему нужно, это находиться в Челябинске. Решили с врачами, что там будет лучше для его подготовки, – сказал Корешков.

«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) и повел 1-0 в серии. Кравцов сделал дубль, Барабанов забил победный гол