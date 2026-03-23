  • Корешков о 2:3 от «Ак Барса»: «Очень хороший матч, это и есть плей-офф. По движению, скорости, самоотдаче, азарту. Мы увидели все. Овертайм завершился не в нашу пользу, хотя имели больше моментов»
Корешков высказался о поражении «Трактора» от «Ак Барса».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении в матче плей-офф против «Ак Барса» (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

– Очень хороший матч. Это и есть плей-офф. По движению, по скорости, по самоотдаче, по азарту. Сегодня мы увидели все. Овертайм, к сожалению, завершился не в нашу пользу. Хотя имели больше голевых моментов.

– Как известно, в плей-офф всегда игра деталей. Наверное, вы вряд ли можете быть довольны тем, сколько раз хоккеисты «Трактора» позволяли «Ак Барсу» играть в меньшинстве?

– Мы предупреждали, что игра в неравных составах может решить исход матча. Но я бы не сказал, что там были совсем ненужные удаления. Может быть, они были больше спонтанными, но никто не хотел удаляться.

Мы разговаривали со всеми игроками. К сожалению, так получилось. Уверен, в следующем матче мы избежим таких удалений.

– Очень интересный был эпизод с отмененной шайбой «Трактора». Такие длительные паузы, на ваш взгляд, ломают тонус игроков, выбивают их из матча, в который приходится входить фактически заново?

– Может быть, лучше это спросить у хоккеистов.

– Вопрос о вратарской бригаде «Трактора». Первый – Николаев, а второй – Шерстнев? Или по ходу серии вы будете ротировать вратарскую бригаду?

– Посмотрим. Сегодня играл Николаев. Завтра посовещаемся и решим, кто будет играть в следующем матче. Все поэтапно, шаг за шагом.

– Много было разговоров перед стартом плей-офф, в какой тяжелой ситуации оказался «Трактор», когда получил травму голкипер, шедший основным по сезону. По итогам первого матча плей-офф вы ощущаете, что вам его не хватает на этой позиции?

– У нас хорошая вратарская позиция.

– Вы упомянули, что у Григория Дронова травма и он остается в Челябинске. С точки зрения командного духа не было бы уместно, чтобы он поехал?

– Он проходит реабилитацию. Все, что ему нужно, это находиться в Челябинске. Решили с врачами, что там будет лучше для его подготовки, – сказал Корешков. 

«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) и повел 1-0 в серии. Кравцов сделал дубль, Барабанов забил победный гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
Трактор провёл отличный матч!!! Хотя Анвар и говорит что переломил игру, но по факту никакого перелома не было. Ничего он там не переломил. В овертайме Трактор тоже выглядел хорошо. Многие, адекватные болельщики Ак Барса это тоже видели и поэтому их комментарии такие сдержанные. Это только неадекваты показывают счёт на табло. Но видно же что Трактор сильнее, по крайней мере в этой игре. Но трудно победить когда пятеро играют против девяти. Полосатые тоже за Ак барс играют. Лично я не специалист, но видел пару нарушений со стороны Ак Барса, которые яко бы пропустили судьи. Атака вратаря Яшкиным, удар клюшкой Яшкиным. Сколько раз клюшкой по лицу попали, Кравцову по рукам били. Ни одного свистка. Я возмущён судейством!!!
Ответ strashnov
Пропускали в обе стороны. Я бы не сказал, что судейство было на стороне барсов
Ответ strashnov
Согласен, мне уже 65 лет , сам играл в хоккей в молодости.Скажу свое мнение, уже на протяжении многих лет вижу как судят Ак Барс именно в Казани( это касается не только игры с Трактором )В Казани судьи как будто меняются , свистят в пользу только одной команды, что интересно похожие нарушения от казанцев не свистят, а от соперников сразу же. Хочу пояснить что за одно и то же игроков Ак Барса не наказывают , а игроков соперника наказывают Возьмем вчерашний матч , первая шайба сразу же судьями была отменена( якобы заброшена рукой) спорить не буду ситуация на самом деле сложная, но так называемая военная комната засчитывает ее. Что происходит дальше , запрос на помеху вратарю и судьи не смотря долго этот момент отменяют ее ( хотя повторе видно что Корешкова на вратаря толкал игрок Барсов ) , не наводит ни на какие мысли ? В концовке матча был похожий момент когда Дей толкнул соперника на Николаева , и Николаев чуть ли не получил травму , но атаки на вратаря не было зафиксировано ( и это правильно) , но почему тогда в похожей ситуации это было зафиксировано у Корешкова , и таких моментов уйма ( против Кравцова штук пять точно)
Хорошая игра от "Трактора"! Перебросали, ни в чем не уступили. Так и продолжать!
Очень обидное поражение. Тем более, что все мог решить Джи в овертайме.
Ответ Гарт Сноу
Согласен Джи обязан был решать исход матча в пользу Трактора.
Ответ Евгений Ершов
Судейство 🔥
Очень много вопросов уже с первой же отмененной шайбой.
Все голы Николаева, штангу не держит.
Поражение Корешкова с его трусливой политикой и установкой играть с откат в третьем периоде, это сразу же отразилось на игре , пошли удаления и вот получите результат. И еще мое мнение такое , не сделали выводов по реализации большинства и не уволили тех кто за это отвечал весь сезон, а теперь это становится одной из главных проблем.
