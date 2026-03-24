  Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»
Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»

Гатиятулин высказался о первом матче серии «Ак Барса» с «Трактором».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в первом матче серии с «Трактором» (3:2 ОТ).

– Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Как вы себя чувствуете во время овертайма? Или прошлогодняя серия против «Автомобилиста» вас закалила?

– Конечно, мы готовы. Подготовка к плей-офф идет несколько месяцев. Мы понимали, что первый матч, тем более домашний – это много эмоций. И нужно было направить их в нужное русло. Наверное, не сразу это стало получаться. В первом периоде было много суеты, невынужденных потерь, ошибок, чем пользовался соперник.

Со второго периода мы добавили в движении, потихоньку стали появляться моменты. В принципе, мы переломили игру, повели 2:1. В конце соперник смог запереть нас в зоне и воспользоваться игрой с численным превосходством.

В овертайме было важно правильно пользоваться дальней лавкой, и это получалось у обеих команд. Было достаточно моментов с обеих сторон, но Тимур Билялов подчистил там, где мы допускали ошибки. Одержали хорошую командную победу.

– Первую шайбу «Трактора» засчитали после долгого просмотра, но отменили после вашего запроса на помеху вратарю. Вы сразу знали, что будете брать запрос?

– Да, понимали, что необходимо будет взять запрос.

– А как идет работа с видеоассистентами? С «Динамо» тоже были удачные запросы.

– Разбираем эти моменты в тренерском штабе, мы всегда на связи всегда и с арбитрами КХЛ – недавно к нам приезжал Константин Оленин, мы задавали вопросы, обсуждали моменты. Перед плей-офф лига проводила видеосовещание, мы принимали в нем участие. Таким образом ведется работа.

– Насколько вы довольны концовкой третьего периода? Ваша команда дважды пыталась забить в пустые ворота, получила два проброса, а потом оставила на пятаке опасного форварда соперника.

– Да, соперник запер нас в зоне, мы попали на наложения, было несколько пробросов, поэтому чуть подустали. Хоккей – быстрая игра, любое движение, шаг влево или вправо может привести к ошибке. Она и случилась.

Но важно правильно реагировать на эти моменты. Да, мы пропустили, но игра продолжается. И мы отреагировали правильно, - сказал Гатиятулин. 

«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) и повел 1-0 в серии. Кравцов сделал дубль, Барабанов забил победный гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
Про позорное судейство ни слова..... Матрасы вас просто тащили как могли.Без них бы вас просто оты....ли.....
Про позорное судейство ни слова..... Матрасы вас просто тащили как могли.Без них бы вас просто оты....ли.....
Много слов. Счет видел? Вот и все
Много слов. Счет видел? Вот и все
Да Ринатик, только этим и живем в ожидании, выйдет Дронов, еще пару сломаем технарей, да и вратаря, по другому не пройти.
Да повозил Трактор барсиков, весь матч, никто не ожидал такой игры от Челябинцев, а думали тюбитейками закидаем. Страшно подумать если во второй игре судьи будут дуть не в нашу сторону.
Да повозил Трактор барсиков, весь матч, никто не ожидал такой игры от Челябинцев, а думали тюбитейками закидаем. Страшно подумать если во второй игре судьи будут дуть не в нашу сторону.
Еще перед началом плей-офф говорил что вполне можем побороться с БарсикамиЮ если бы не трусливая установка Корешкова уйти в откат с самого начала третьего периода , не понятно как еще все бы закончилось.
С отмененной шайбой цирк, один вопрос как она была заброшена( там решала военная комната) , но запрос об помехи вратарю поразил , где полосатики там увидели помеху , они сразу же( долго не смотря) это признали как и было понятно по первоначальному их решению
Скандальный гол «Трактора»: отменили, засчитали, а потом опять отменили
вчера, 22:50Видео
Корешков о 2:3 от «Ак Барса»: «Очень хороший матч, это и есть плей-офф. По движению, скорости, самоотдаче, азарту. Мы увидели все. Овертайм завершился не в нашу пользу, хотя имели больше моментов»
вчера, 20:46
