Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко рассказал о ходе переговоров с игроками клуба о новых соглашениях.
– Насколько вы довольны, что до начала плей‑офф удалось договориться с Уилом и Сикьюрой о новых контрактах?
– Это было важно, особенно при формировании команды на следующий сезон. Нам важно было сохранить лидеров, системообразующих игроков. Довольны, что удалось договориться с ребятами. Они горят желанием остаться в «Динамо» и радовать болельщиков.
– Есть ли понимание в отношении Гусева?
– Конечно есть. Никита Гусев всегда душой и сердцем в «Динамо».
– А что с контрактом Комтуа?
– Он ограниченно свободный агент, права принадлежат «Динамо». Мы никуда не торопимся, – сказал Сушко.
В этом сезоне 33-летний Гусев набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах, на счету Комтуа 34 (19+15) балла за 54 игры. Сроки контрактов обоих форвардов истекают 31 мая 2026 года.
Но зная руководство, соглашусь, что может ждут предложения от которого "лично", а не команде будет сложно отказаться и отдадут права на него