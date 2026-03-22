«Величайший хоккеист XXI века». «Динамо» поздравило Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом плей-офф

«Динамо» поздравило Овечкина с 1000-м голом в НХЛ.

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила капитана «Вашингтона » Александра Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом плей-офф.

Сегодня россиянин отличился в матче против «Колорадо » (2:3 ОТ), поразив ворота Маккензи Блэквуда на 55-й минуте.

«Александр Овечкин забросил 1000 голов в НХЛ 🔥🔥🔥.

Величайший хоккеист XXI века, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник московского «Динамо», двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе родного клуба и лучший снайпер в истории НХЛ добрался до четырехзначной отметки заброшенных шайб в главной хоккейной лиге Северной Америки ⚡️.

Поздравляем прославленного динамовца Александра Михайловича с покорением очередной вершины и желаем не останавливаться на достигнутом 🏒», – написала пресс-служба бело-голубых.