  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Величайший хоккеист XXI века». «Динамо» поздравило Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом плей-офф
12

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом плей-офф.

Сегодня россиянин отличился в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ), поразив ворота Маккензи Блэквуда на 55-й минуте. 

«Александр Овечкин забросил 1000 голов в НХЛ 🔥🔥🔥. 

Величайший хоккеист XXI века, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник московского «Динамо», двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе родного клуба и лучший снайпер в истории НХЛ добрался до четырехзначной отметки заброшенных шайб в главной хоккейной лиге Северной Америки ⚡️.

Поздравляем прославленного динамовца Александра Михайловича с покорением очередной вершины и желаем не останавливаться на достигнутом 🏒», – написала пресс-служба бело-голубых. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoМаккензи Блэквуд
logoКолорадо
logoКХЛ
logoДинамо Москва
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляем Александр Великий
Михалыч в этом сезоне еще минимум 4 надо..
Великий - нет слов! И Динамо можно поздравить с юбиляром)
21му веку еще 74года🤭🤭🤭
Ну всё, пора домой)
Дацюк и Кучеров: "мы для Динамы какая-то шутка?"
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»
10 минут назад
Денежкин ударил Пименову в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
21 минуту назадВидео
«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра
35 минут назад
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
сегодня, 14:15
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
сегодня, 14:01Live
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
сегодня, 13:56
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
сегодня, 13:43
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
50 минут назад
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
сегодня, 13:27
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Рекомендуем