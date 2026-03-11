  • Вячеслав Козлов о 4:2 с «Шанхаем»: «Тяжелая победа. Предупреждали игроков, что соперник непростой, они в борьбе умеют играть, на полборта хорошо идут – это люди, игравшие в АХЛ, НХЛ»


Вячеслав Козлов высказался об игре «Динамо» против «Шанхая».

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после матча против «Шанхая» (4:2).

– Тяжелая игра, тяжелая победа. Не забили, когда нужно было. Если бы повели 2:0, было бы полегче. Соперник хоть и не вышел в плей-офф, но у них есть игроки хорошего уровня, они доставили нам немало проблем.

Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы, забросили важную шайбу, потом выстояли и забили в пустые ворота. Предупреждали игроков, что соперник непростой, на них ничего не давит, они в борьбе умеют играть, на полборта хорошо идут – это люди, игравшие в АХЛ, НХЛ.

Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, хорошая атмосфера была на игре.

– В начале второго периода пошла стычка и за Тимура Кола никто не заступился. Это ваша директива или игроки сами решают, как действовать?

– От меня указаний никаких не было, потому что я был на скамейке. Это чистый силовой прием. Стычка на льду была, его не дали в обиду. Североамериканцы всегда так себя ведут. За грубость надо наказывать, забивать голы, но мы не смогли этого сделать.

– Поедет ли Комтуа на выезд?

– Нет, он остается здесь. Начал тренироваться, но пока не готов, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
С победой Динамовцы! Тут об итоговом месте говорить бесполезно. Для нас неудобен будет только Локомотив и минские одноклубники. Команда Квартального в плей-оффе соберётся. Остальные команды по силе приблизительно равны. Нет явных фаворитов и аутсайдеров. Так что играйте в свою силу, как вишенка на торте, будет последний матч регулярки с "барсиками".
