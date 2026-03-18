  Вячеслав Козлов об 1:2 от «Адмирала»: «Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наложилась усталость, наверное. Завершающего броска не хватило»
Вячеслав Козлов подвел итоги матча «Динамо» против «Адмирала».

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после матча против «Адмирала» (1:2).

– В первом периоде пропустили в меньшинстве, и всю игру отыгрывались. Во втором пропустили уже необязательный. Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наверное, наложилась усталость. Пытались вытащить игру, но не получилось. Завершающего броска не хватило.

Состояние Комтуа улучшается с каждым днем, но будет ли он играть с «Ак Барсом», остается под вопросом.

– Видели ли вы турнирную таблицу? Может, есть понимание о сопернике в плей-офф?

– Думаю, что понимание будет в четверг, после того как сыграют соперники. У нас была возможность залезть выше, но сейчас расклад может быть любой.

– Можете объяснить, почему в гостях «Динамо» играет лучше, чем дома?

– Очень сложно объяснить. Это статистика, о которой мне уже говорили. Объяснения нет, может быть, давление сказывается. Дома легче играть, чем на выезде. Но у нас, видимо, по-другому, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
Лишились шанса на домашнюю площадку в плей-офф проиграв блин Адмиралу
