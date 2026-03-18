Вячеслав Козлов об 1:2 от «Адмирала»: «Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наложилась усталость, наверное. Завершающего броска не хватило»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после матча против «Адмирала » (1:2).

– В первом периоде пропустили в меньшинстве, и всю игру отыгрывались. Во втором пропустили уже необязательный. Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наверное, наложилась усталость. Пытались вытащить игру, но не получилось. Завершающего броска не хватило.

Состояние Комтуа улучшается с каждым днем, но будет ли он играть с «Ак Барсом», остается под вопросом.

– Видели ли вы турнирную таблицу? Может, есть понимание о сопернике в плей-офф?

– Думаю, что понимание будет в четверг, после того как сыграют соперники. У нас была возможность залезть выше, но сейчас расклад может быть любой.

– Можете объяснить, почему в гостях «Динамо» играет лучше, чем дома?

– Очень сложно объяснить. Это статистика, о которой мне уже говорили. Объяснения нет, может быть, давление сказывается. Дома легче играть, чем на выезде. Но у нас, видимо, по-другому, – сказал Козлов.