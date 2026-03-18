Кучеров в 3-й раз за карьеру набрал 3+ очка в трех подряд гостевых матчах НХЛ. Только у Гретцки, Лемье и Ягра больше таких серий
Кучеров приблизился к Гретцки, Лемье и Ягру по одному из показателей в НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).
Российский хоккеист в третий раз за карьеру отметился тремя и более результативными действиями в трех гостевых играх подряд. Ранее он набрал 2+1 с «Баффало» (7:8) и 0+4 – против «Торонто» (5:2).
Кучеров сравнялся с Пэтом Лафонтеном по этому показателю. Больше таких серий было только у Уэйна Гретцки (13), Яромира Ягра (4) и Марио Лемье (4).
В этом сезоне на счету 32-летнего форварда стало 111 очков в 62 матчах при полезности «плюс 37».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Чел играл во времена деревянных палок и паленьев, которых объезжал на одном коньке.
Или ты так же считаешь Пеле - лучшим футболистом в истории?
Вопрос риторический, не требующий ответа