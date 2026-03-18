Кучеров в 3-й раз за карьеру набрал 3+ очка в трех подряд гостевых матчах НХЛ. Только у Гретцки, Лемье и Ягра больше таких серий

Кучеров приблизился к Гретцки, Лемье и Ягру по одному из показателей в НХЛ.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (6:2).

Российский хоккеист в третий раз за карьеру отметился тремя и более результативными действиями в трех гостевых играх подряд. Ранее он набрал 2+1 с «Баффало» (7:8) и 0+4 – против «Торонто» (5:2).

Кучеров сравнялся с Пэтом Лафонтеном по этому показателю. Больше таких серий было только у Уэйна Гретцки (13), Яромира Ягра (4) и Марио Лемье (4).

В этом сезоне на счету 32-летнего форварда стало 111 очков в 62 матчах при полезности «плюс 37».

⚡ Кучеров почти догнал Макдэвида: +5 очков в матче с «Сиэтлом»