  • Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче НХЛ и обновил рекорд для россиян, обогнав Малкина. Среди игроков из Европы он делит 3-е место
20

Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче НХЛ и обновил рекорд для россиян, обогнав Малкина. Среди игроков из Европы он делит 3-е место

Никита Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче регулярки НХЛ .

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2). 

На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+37». 

Матч с 5+ очками стал для Кучерова 9-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он обновил рекорд для российских игроков, опередив Евгения Малкина (8). 

Среди европейских хоккеистов Никита делит по этому показателю 3-е место с Петером Форсбергом, Теему Селянне и Кентом Нильссоном (у всех – по 9). Выше идут только Яри Курри (16) и Петер Штястны (12). 

В топ-3 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51) и Фил Эспозито (19). 

Среди действующих игроков в топ-3 входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 13), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 11) и Кучеров. 

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Никита прям эстафету у Овечкина перенял. Раньше почти все новости здесь по утру про Саню были, а теперь Никита, что ни игра то всякие достижения и достижения. Так держать, главное без травм.
Ответ Крис Тюша
Никита прям эстафету у Овечкина перенял. Раньше почти все новости здесь по утру про Саню были, а теперь Никита, что ни игра то всякие достижения и достижения. Так держать, главное без травм.
Моё утро🤗Очень рад за Никиту.Спасибо ему за эмоции🇷🇺
Ответ Крис Тюша
Никита прям эстафету у Овечкина перенял. Раньше почти все новости здесь по утру про Саню были, а теперь Никита, что ни игра то всякие достижения и достижения. Так держать, главное без травм.
Ну не надо. С 2019 года про Никиту и его борьбу за Арт пишут регулярно. Ну а про Александр Михалыча к сожалению писать особо не чего, забил всего 2 шайбы за весь 2026 год.
Харт этому господину
Ответ SmokingShadow
Харт этому господину
Харт селебрини дадут или макдевиду, чтоб Никите дали, он очков на 20 должен оторваться
Ответ alex072
Харт селебрини дадут или макдевиду, чтоб Никите дали, он очков на 20 должен оторваться
У него и без Арта шансы не плохие, но если Куч возьмёт 3-й Арт подряд, и не важно с каким преимуществом по очкам, это уже 100% Харт, а вот если уже тогда не дадут, то это будет настоящий грабёж
У Гретцки и Лемье какие-то фантастические показатели.
Ответ Melnikov1968
У Гретцки и Лемье какие-то фантастические показатели.
У Лемье поднебесный, у Гретцки - космос.
Последние 5 минут трансляции сиэтловские комментаторы (баба с мужиком) только про Кучерова говорили и называли его каким-то эмвиписизон
