Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче НХЛ и обновил рекорд для россиян, обогнав Малкина. Среди игроков из Европы он делит 3-е место

Никита Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче регулярки НХЛ .

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (6:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+37».

Матч с 5+ очками стал для Кучерова 9-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он обновил рекорд для российских игроков, опередив Евгения Малкина (8).

Среди европейских хоккеистов Никита делит по этому показателю 3-е место с Петером Форсбергом , Теему Селянне и Кентом Нильссоном (у всех – по 9). Выше идут только Яри Курри (16) и Петер Штястны (12).

В топ-3 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51) и Фил Эспозито (19).

Среди действующих игроков в топ-3 входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 13), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 11) и Кучеров.

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами