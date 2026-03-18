  Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ. До него отличились Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито, Дионн и Маккиннон
11

Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ. До него отличились Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито, Дионн и Маккиннон

Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2). 

На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх  в текущем сезоне при полезности «+37». Он достиг отметки 110 очков в 5-й раз в карьере и в 4-м сезоне подряд. 

Ранее по 110 и более баллов в 4 или более сезонах подряд набирали только 6 игроков в истории лиги (все – канадцы). 

Это Уэйн Гретцки (13 сезонов подряд, 1979/80 – 1991/92, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес), Майк Босси (6, 1980/81 – 1985/86, «Айлендерс»), Ги Лефлер (6, 1974/75 – 1979/80, «Монреаль»), Фил Эспозито (5, 1970/71 – 1974/75, «Бостон»), Марсель Дионн (4, 1978/79 – 1981/82, «Лос-Анджелес») и Нэтан Маккиннон (4, 2022/23 – 2025/26, «Колорадо»). 

Отметим, что в карьере Марио Лемье и Коннора Макдэвида («Эдмонтон») максимальные такие серии насчитывали по 3 сезона. 

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Невероятный Куч! Как же повезло Тампе - вытянули счастливый билет для франшизы.
Ответ Георгий Рыженков
Невероятный Куч! Как же повезло Тампе - вытянули счастливый билет для франшизы.
Повезло? вы серьёзно? Это кропотливая работа Айзермана и его скаутов, именно своим трудом и любовью к хоккею он нашёл этот изумруд! Везение тут ни причём, а то вся наша жизнь тоже получается везение!
И первый, которому насрать на всю эту вашу медийку. Только хоккей.
Может 3 подряд по 120 сделать Никита вообще на изи
Ответ Einfach Safari
Может 3 подряд по 120 сделать Никита вообще на изи
Уверен, что так и будет, чего ему я и желаю, и тогда среди действующих игроков сравняется по этому показателю с Макдэвидом, у которого было также 3 сезона подряд со 120+очками
Как Олешка модерская картонная дурилка пишет обычный средний игрочишка))) Первый игрок не из Канады и 7 за всю историю лиги))) Модеры, где вы такую тупую дурилку нашли? Забаните меня за это знаю, правда глаза жжёт, но Олешку-тупяшку не троите. Куч могуч, а вы вместе с Олешкой хныкайте тише завидуя)))))
Давай Никита Бери 3 Арт Росс Трофи подряд и бегунок безтрофейник совсем в депрессию уйдёт
Просто красавец, мастерюга. Куч - могуч 💪
Коэф. после 30-ти.

1. Куч 1.7
2. Маккиннон 1.69
3. Панарин 1.224.
4. Гретцки 1.252
Так и запишем 18.03-день Кучерова.
Лучший 💪💪💪
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» примет СКА, «Металлург» в гостях у «Трактора», «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» Москва сыграет с «Адмиралом»
16 минут назад
Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче НХЛ и обновил рекорд для россиян, обогнав Малкина. Среди игроков из Европы он делит 3-е место
сегодня, 05:30
Кучеров в 5-й раз в карьере в НХЛ набрал 110+ очков за сезон и повторил рекорд Петера Штястны для игроков из Европы
сегодня, 05:05
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами
сегодня, 04:50Видео
НХЛ. «Тампа» забросила 6 шайб «Сиэтлу», «Монреаль» одолел «Бостон», «Миннесота» обыграла «Чикаго», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»
сегодня, 04:43Live
Подколзин забил 16-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 31 очко в 69 играх при полезности «+17»
сегодня, 04:20Видео
Орлов забил впервые за 34 матча, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У него 2+26 в 66 играх в сезоне при полезности «минус 16»
сегодня, 03:58Видео
Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за 32 года с 40 голами за сезон. Он идет на 2-м месте в гонке снайперов НХЛ
сегодня, 03:46
Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 80-е очко в сезоне. У него 0+1, 14 бросков в створ и «минус 3» в последних 3 играх
сегодня, 03:22
Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Чикаго». У него 39 очков в 62 играх
сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе
38 минут назад
Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
51 минуту назад
13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52
сегодня, 04:35
Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх
сегодня, 03:34
Сорокин отбил 26 из 27 бросков «Торонто», победа – 25-я в сезоне
сегодня, 02:26
Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» провел 414 матчей в регулярках
вчера, 20:57
Третьяк о том, что Василевский и Сорокин претендуют на «Везину»: «Болею за них, и с Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые еще за нас постоят, будут играть за сборную»
вчера, 20:46
Квартальнов после 3:4 от «Авангарда»: «Готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошим клубом»
вчера, 19:54
Александр Беляев: «Не понимаю, почему в КХЛ не заливают лед перед серией буллитов»
вчера, 18:44
Шарипзянов о рекорде: «Рад, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении многих лет, возвращается и окупается»
вчера, 18:37
Рекомендуем