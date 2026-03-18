Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ. До него отличились Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито, Дионн и Маккиннон

Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (6:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+37». Он достиг отметки 110 очков в 5-й раз в карьере и в 4-м сезоне подряд.

Ранее по 110 и более баллов в 4 или более сезонах подряд набирали только 6 игроков в истории лиги (все – канадцы).

Это Уэйн Гретцки (13 сезонов подряд, 1979/80 – 1991/92, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес), Майк Босси (6, 1980/81 – 1985/86, «Айлендерс»), Ги Лефлер (6, 1974/75 – 1979/80, «Монреаль»), Фил Эспозито (5, 1970/71 – 1974/75, «Бостон»), Марсель Дионн (4, 1978/79 – 1981/82, «Лос-Анджелес») и Нэтан Маккиннон (4, 2022/23 – 2025/26, «Колорадо»).

Отметим, что в карьере Марио Лемье и Коннора Макдэвида («Эдмонтон») максимальные такие серии насчитывали по 3 сезона.

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами