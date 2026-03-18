Кучеров в 5-й раз в карьере в НХЛ набрал 110+ очков за сезон и повторил рекорд Петера Штястны для игроков из Европы

Никита Кучеров в 5-й раз в карьере в НХЛ набрал 110+ очков за сезон.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+37».

Кучеров в 5-й раз в своей карьере достиг отметки 110 очков за сезон (2018/19 – 128 в 82, 2022/23 – 113 в 82, 2023/24 – 144 в 81, 2024/25 – 121 в 78).

Он повторил рекорд Петера Штястны (Словакия, 5) по их числу для игроков из Европы, обогнав Яромира Ягра (Чехия, 4 – при этом все 120+).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (14).

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами