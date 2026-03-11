Капризов набрал 1+1 в матче с «Ютой» – забил в падении, стоя на одном колене. У форварда «Миннесоты» 78 очков за 65 игр в этом сезоне
Капризов из «Миннесоты» набрал 2 очка в матче с «Ютой».
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (5:0).
28-летний россиянин провел на льду 20:45, нанес три броска в створ, сделал три силовых приема, допустил две потери и совершил один перехват, закончив встречу с полезностью «плюс 2».
В текущем сезоне на счету Капризова стало 78 (37+41) очков в 65 матчах при полезности «плюс 10».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
6 комментариев
Капризов один из самых лучших наших и стабильных игроков в нынешней НХЛ, когда здоров и играет.
50 Кириллу
50 Кириллу
Это будет сделать очень трудно,но шанс ещё есть. Нужно сделать пару хет-триков, тогда можно будет рассчитывать на полтинник.
Каприз обошёл Тревиса Конктны по шайбам за всю историю, 473 место.
Каприз обошёл Тревиса Конктны по шайбам за всю историю, 473 место.
за всю историю хоккея 🤔
Шикарный гол, хотелось бы 100 Кириллу по итогам чемпионата, главное без травм
