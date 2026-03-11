Капризов набрал 1+1 в матче с «Ютой» – забил в падении, стоя на одном колене. У форварда «Миннесоты» 78 очков за 65 игр в этом сезоне

Капризов из «Миннесоты» набрал 2 очка в матче с «Ютой».

Нападающий «Миннесоты » Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты » (5:0).

28-летний россиянин провел на льду 20:45, нанес три броска в створ, сделал три силовых приема, допустил две потери и совершил один перехват, закончив встречу с полезностью «плюс 2».

В текущем сезоне на счету Капризова стало 78 (37+41) очков в 65 матчах при полезности «плюс 10».