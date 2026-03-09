  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов и Тарасенко не забили буллиты против «Колорадо». «Миннесота» проиграла, Ничушкин реализовал свою попытку, у Маккиннона победный буллит
3

Капризов и Тарасенко не забили буллиты против «Колорадо». «Миннесота» проиграла, Ничушкин реализовал свою попытку, у Маккиннона победный буллит

Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко не реализовали буллиты в серии с «Колорадо».

Нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко не смогли забить в серии буллитов против «Колорадо» (2:3 Б). 

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин реализовал свою попытку, победный буллит на счету Нэтана Маккиннона

Капризов в этой игре отметился голом в третьем периоде. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНэтан Маккиннон
logoКолорадо
logoНХЛ
logoВладимир Тарасенко
logoКирилл Капризов
logoМиннесота
logoВалерий Ничушкин
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кадри первый матч сразу пасик и какой! Хороший матч провел после возвращения
Вообще, если Колорадо не выйдет в финал конфы с таким составом, то это позорчик будет. Причем вполне вероятный ибо чемпионы регулярки(а мне слабо верится в то что Колорадо кто-то подвинет) на 90% проваливаются в ПО
Ответ noyneim
Кадри первый матч сразу пасик и какой! Хороший матч провел после возвращения Вообще, если Колорадо не выйдет в финал конфы с таким составом, то это позорчик будет. Причем вполне вероятный ибо чемпионы регулярки(а мне слабо верится в то что Колорадо кто-то подвинет) на 90% проваливаются в ПО
На западе три команды поставленной игрой и четыре топовых составом и Колорадо здесь выделяется чуть, просто физически помощнее Миннесоты и Доллара, но более прямолинейная. Не уступает по составу Вегас и Эдмонтон, но нет баланса. Так что Колорадо ничего не гарантировано.
Ответ noyneim
Кадри первый матч сразу пасик и какой! Хороший матч провел после возвращения Вообще, если Колорадо не выйдет в финал конфы с таким составом, то это позорчик будет. Причем вполне вероятный ибо чемпионы регулярки(а мне слабо верится в то что Колорадо кто-то подвинет) на 90% проваливаются в ПО
Ты видел остальные команды запада которые точно будут в ПО?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»
2 минуты назад
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь ИИХФ. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
50 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
сегодня, 11:32
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
сегодня, 11:25
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
сегодня, 11:07
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о Третьяке во главе ФХР: «Его переизбрание говорит о доверии государственных органов. Значит работа проделана качественная, и членов исполкома она удовлетворила»
14 минут назад
Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»
31 минуту назад
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
40 минут назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Рекомендуем