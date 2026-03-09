Капризов и Тарасенко не забили буллиты против «Колорадо». «Миннесота» проиграла, Ничушкин реализовал свою попытку, у Маккиннона победный буллит
Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко не реализовали буллиты в серии с «Колорадо».
Нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко не смогли забить в серии буллитов против «Колорадо» (2:3 Б).
Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин реализовал свою попытку, победный буллит на счету Нэтана Маккиннона.
Капризов в этой игре отметился голом в третьем периоде.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Вообще, если Колорадо не выйдет в финал конфы с таким составом, то это позорчик будет. Причем вполне вероятный ибо чемпионы регулярки(а мне слабо верится в то что Колорадо кто-то подвинет) на 90% проваливаются в ПО