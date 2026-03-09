  • Спортс
  Капризов забил 36-й гол в сезоне – «Колорадо». У Кирилла 76 очков в 64 матчах, он лучший бомбардир, снайпер и ассистент «Миннесоты»
10

Капризов забил 36-й гол в сезоне – «Колорадо». У Кирилла 76 очков в 64 матчах, он лучший бомбардир, снайпер и ассистент «Миннесоты»

Кирилл Капризов забил 36-й гол в сезоне НХЛ в матче против «Колорадо».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 Б). 

Теперь на счету 28-летнего россиянина 76 (36+40) очков в 64 играх текущего сезона. 

Капризов на данный момент является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Миннесоты» в этой регулярке. 

Капризов и Тарасенко не забили буллиты против «Колорадо». «Миннесота» проиграла, Ничушкин реализовал свою попытку, у Маккиннона победный буллит

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
10 комментариев
Капризов - увесистый актив Миннесоты. Оправдывает продление пока на все 100
Ответ Sony Chibo
Капризов - увесистый актив Миннесоты. Оправдывает продление пока на все 100
Кто минуснул-то в здравом уме ваш комментарий... Кирилл оправдал все вложения в себя на 100% и будет дальше оправдывать!

После Куча, второй наш игрок по уровню на данный момент, не умоляя заслуг легенд прошлых лет!
Ответ Sony Chibo
Капризов - увесистый актив Миннесоты. Оправдывает продление пока на все 100
ну за такие деньги надо сотню в каждом сезоне пробивать. а так да, топ игрок конечно. Лицо франшизы
Капризов - это лучший хоккеист Миннесоты, если коротко!
Ответ Alex.K71
Капризов - это лучший хоккеист Миннесоты, если коротко!
Лучший игрок атаки. Вратарь тоже может быть лучшим игроком.
Ответ Delirium_Tremens
Лучший игрок атаки. Вратарь тоже может быть лучшим игроком.
Там и Болди не отстает. Хорошо, что конкуренция есть и вторая звезда в нападении, будут подгонять друг друга.
Осталось 18 игр, может 50 шайб в регулярке забить. Желаю Капризову достичь этой отметки.
кажется, все же Болди последний коснулся, а не Бернс. могут переписать позже.
