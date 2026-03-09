Капризов забил 36-й гол в сезоне – «Колорадо». У Кирилла 76 очков в 64 матчах, он лучший бомбардир, снайпер и ассистент «Миннесоты»
Кирилл Капризов забил 36-й гол в сезоне НХЛ в матче против «Колорадо».
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 Б).
Теперь на счету 28-летнего россиянина 76 (36+40) очков в 64 играх текущего сезона.
Капризов на данный момент является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Миннесоты» в этой регулярке.
Капризов и Тарасенко не забили буллиты против «Колорадо». «Миннесота» проиграла, Ничушкин реализовал свою попытку, у Маккиннона победный буллит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
После Куча, второй наш игрок по уровню на данный момент, не умоляя заслуг легенд прошлых лет!