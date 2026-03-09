Капризов забил 36-й гол в сезоне – «Колорадо». У Кирилла 76 очков в 64 матчах, он лучший бомбардир, снайпер и ассистент «Миннесоты»

Кирилл Капризов забил 36-й гол в сезоне НХЛ в матче против «Колорадо».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо » (2:3 Б).

Теперь на счету 28-летнего россиянина 76 (36+40) очков в 64 играх текущего сезона.

Капризов на данный момент является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Миннесоты» в этой регулярке.

