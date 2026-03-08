Гашек о допуске России на Паралимпиаду с флагом и гимном: «Италия и МПК должны выплатить Украине десятки миллиардов евро за рекламу действий России»
Гашек о допуске России на Паралимпиаду: Италия и МПК должны заплатить Украине.
Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал участие России в Паралимпийских играх-2026, которые проходят в Италии с 6 по 15 марта.
Шесть российских спортсменов допущены до соревнований под флагом страны. В случае их победы будет играть гимн России.
«Италия и Международный Паралимпийский комитет несут полную ответственность за рекламу действий России (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘).
За эту поддержку они должны выплатить Украине десятки миллиардов евро!» – написал Гашек в соцсетях.
В Вероне прошло открытие Паралимпиады-2026. Сборная России приняла участие в церемонии с флагом страны
Опубликовал: Максим Федер
Только после того, как Гашек с соотечественниками выплатят белгородцам за жертвы Вампиров.
За преступления белочехов еще не выписан счет!
За то, как белочехи вывезли золотой запас Российской Империи, им придется поплатиться всем чешским суверенитетом. Всю страну до копейки придется продать.
Спортс, мне кажется, вам давно пора заканчивать постить новости с Гашеком.
да ладно )) поржать можно))
Угу, а ещё с Мостовым, Ротенбергом и можно закрываться)
О, Гашек всплыл, как там с отстранением Израиля и США от мирового спорта, или это другое?
Он и не тонул)
Такое не тонет
Гашек уже украинский выучил? Хотя чего там учить, вызубрил фразу <Дайте грошей> и всё, знание языка на уровне носителя
Так любил этого вратаря, но после его коментов остался только пепел от этого...
Что там по флагам Сша и Израиля?
Даже если смоделировать ситуацию, когда Италия и МПК компенсируют "жертве" миллиарды евро, по понятным причинам по назначению дойдет не более 2-3%)
А Израиль с США чё сейчас рекламируют?
А Ирану сколько?
Ну выиграл ты олимпиаду у русских, что тебе ещё надо-то?
