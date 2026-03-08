Гашек о допуске России на Паралимпиаду с флагом и гимном: «Италия и МПК должны выплатить Украине десятки миллиардов евро за рекламу действий России»

Гашек о допуске России на Паралимпиаду: Италия и МПК должны заплатить Украине.

Бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал участие России в Паралимпийских играх-2026, которые проходят в Италии с 6 по 15 марта.

Шесть российских спортсменов допущены до соревнований под флагом страны. В случае их победы будет играть гимн России.

«Италия и Международный Паралимпийский комитет несут полную ответственность за рекламу действий России (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘).

За эту поддержку они должны выплатить Украине десятки миллиардов евро!» – написал Гашек в соцсетях.

