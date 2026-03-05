  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Рожков о россиянах на Паралимпиаде: «Встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива не видим, все ведут себя как единая семья»
1

Рожков о россиянах на Паралимпиаде: «Встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива не видим, все ведут себя как единая семья»

Рожков: российские паралимпийцы на Олимпиаде не сталкиваются с негативом.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены на Паралимпиаде-2026 в Италии не сталкивались с негативом по отношению к себе.

Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. Россияне выступят на соревнованиях с флагом и гимном страны. 

«Мы встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива мы не видим, в том числе и в столовых. Все ведут себя как единая паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются. Наши спортсмены высокообразованные, все хорошо говорят на английском.

Впервые здесь есть отдельные здания, где размещены офисы руководителей шеф-миссий. Идешь как в большом госучреждении. Слева от нас китайцы, рядом австралийцы. У всех двери открытые, все здороваются, зовут к себе показать, как обустроили свой офис», – сказал глава ПКР. 

Также он высказался о том, что делегации Украины, Чехии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Нидерландов и Канады отказались посещать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска россиян. 

«Сегодня президент МПК Эндрю Парсонс очередной пресс-релиз разослал, чтобы не превращали Игры в политику. Традиционно те, кто участвует на следующий день после открытия, на церемонию не идут. Часть стран начинают манипулировать, в частности, Финляндия.

То, что церемония будет немногочисленная, это понятно. Создается ощущение, что где-то вверху у руководства этих стран идут баталии. Они играют в большую политику, привлекают внимание СМИ, а здесь жизнь идет по-другому», – отметил Рожков. 

«Что касается украинских спортсменов, мы с пониманием относимся к тем установкам, которые даются им в стране. Жизнь наладится, опять будут дружеские отношения. У них, к сожалению, другое руководство, политика. Надо очень аккуратно относиться к нашим коллегам, братьям по спорту», – цитирует Рожкова ТАСС. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Павел Рожков
logoпаралимпийская сборная России
Политика
ТАСС
logoПаралимпийские игры
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рожков пристрогался к параалимпийцам _ халявщик и болтун
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Глава ПКР о Паралимпиаде: «Начиная с 2014 года, мы впервые можем располагаться в деревне с флагом, всей символикой. Никаких оговорок нет»
5 марта, 11:41
Павел Рожков: «Все члены паралимпийской делегации России прибыли в Италию и получили аккредитации на Игры»
4 марта, 17:49
Представлена экипировка сборной России на Паралимпийские игры-2026 от Bosco
4 марта, 16:21Фото
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Нюэнгет, Амундсен, Нисканен, Огден, Стенсхаген выступят в классической «разделке» на 10 км
2 минуты назад
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
20 минут назад
Сергей Турышев: «У Кудисовой диагностированы легкое сотрясение мозга и ушиб копчика. Сегодня ее состояние уже лучше»
22 минуты назад
Кусургашева о столкновении с собакой: «Она выскочила под ноги, я влетела в нее на скорости. Ребро немного ушибла»
45 минут назад
Вяльбе о критике: «Раньше я переживала, мне было неприятно. Сейчас просто не читаю»
сегодня, 09:29
Александр Большунов: «Еще не то состояние, когда я могу уверенно бежать и выигрывать»
сегодня, 09:17
Евгений Семяшкин: «Ночью мне приснилось, что выиграл с отрывом. Но и бронза – замечательно»
сегодня, 09:04
Андрей Мельниченко: «Я вроде начал догонять Большунова в конце гонки. Но парни не поддержали, и он начал уходить»
сегодня, 08:54
Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы, Рачинская заняла 8-е место
сегодня, 08:23
Ски-альпинистка Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском чемпионате Европы
сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Рекомендуем