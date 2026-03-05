Рожков о россиянах на Паралимпиаде: «Встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива не видим, все ведут себя как единая семья»

Рожков: российские паралимпийцы на Олимпиаде не сталкиваются с негативом.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены на Паралимпиаде-2026 в Италии не сталкивались с негативом по отношению к себе.

Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. Россияне выступят на соревнованиях с флагом и гимном страны.

«Мы встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива мы не видим, в том числе и в столовых. Все ведут себя как единая паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются. Наши спортсмены высокообразованные, все хорошо говорят на английском.

Впервые здесь есть отдельные здания, где размещены офисы руководителей шеф-миссий. Идешь как в большом госучреждении. Слева от нас китайцы, рядом австралийцы. У всех двери открытые, все здороваются, зовут к себе показать, как обустроили свой офис», – сказал глава ПКР.

Также он высказался о том, что делегации Украины, Чехии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Нидерландов и Канады отказались посещать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска россиян.

«Сегодня президент МПК Эндрю Парсонс очередной пресс-релиз разослал, чтобы не превращали Игры в политику. Традиционно те, кто участвует на следующий день после открытия, на церемонию не идут. Часть стран начинают манипулировать, в частности, Финляндия.

То, что церемония будет немногочисленная, это понятно. Создается ощущение, что где-то вверху у руководства этих стран идут баталии. Они играют в большую политику, привлекают внимание СМИ, а здесь жизнь идет по-другому», – отметил Рожков.

«Что касается украинских спортсменов, мы с пониманием относимся к тем установкам, которые даются им в стране. Жизнь наладится, опять будут дружеские отношения. У них, к сожалению, другое руководство, политика. Надо очень аккуратно относиться к нашим коллегам, братьям по спорту», – цитирует Рожкова ТАСС.