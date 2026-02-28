Кадри – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News, Хэмилтон – 2-й, Трочек – 3-й, Петтерссон – 15-й, Кайру – 17-й, Биннингтон – 21-й
Форвард «Калгари» Назем Кадри возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.
The Hockey News составил топ-25, исходя из двух факторов: уровень игрока и вероятность его обмена. Дедлайн намечен на 6 марта.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Назем Кадри («Калгари»);
2. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);
3. Винсент Трочек («Рейнджерс»);
4. Брэйден Шенн («Сент-Луис»);
5. Райан О`Райлли («Нэшвилл»)
6. Тайлер Майерс («Ванкувер»);
7. Бобби Макмэнн («Торонто»);
8. Эвандер Кэйн («Ванкувер»);
9. Блэйк Коулмэн («Калгари»);
10. Зак Уайтклауд («Калгари»);
11. Майкл Бантинг («Нэшвилл»);
12. Джастин Фолк («Сент-Луис»);
13. Коннор Мерфи («Чикаго»);
14. Логан Стэнли («Виннипег»);
15. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);
16. Скотт Лоутон («Торонто»);
17. Джордан Кайру («Сент-Луис»);
18. Джейк Дебраск («Ванкувер»);
19. Расмус Ристолайнен («Филадельфия»)
20. Эндрю Манджипани («Эдмонтон»);
21. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);
22. Чарли Койл («Коламбус»);
23. Маккензи Уигар («Калгари»);
24. Люк Шенн («Виннипег»);
25. Йеспери Котканиеми («Каролина»).