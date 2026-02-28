Кадри – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News, Хэмилтон – 2-й, Трочек – 3-й, Петтерссон – 15-й, Кайру – 17-й, Биннингтон – 21-й

  • Спортс
Назем Кадри – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News.

Форвард «Калгари» Назем Кадри возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.

The Hockey News составил топ-25, исходя из двух факторов: уровень игрока и вероятность его обмена. Дедлайн намечен на 6 марта.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Назем Кадри («Калгари»);

2. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

3. Винсент Трочек («Рейнджерс»);

4. Брэйден Шенн («Сент-Луис»);

5. Райан О`Райлли («Нэшвилл»)

6. Тайлер Майерс («Ванкувер»);

7. Бобби Макмэнн («Торонто»);

8. Эвандер Кэйн («Ванкувер»);

9. Блэйк Коулмэн («Калгари»);

10. Зак Уайтклауд («Калгари»);

11. Майкл Бантинг («Нэшвилл»);

12. Джастин Фолк («Сент-Луис»);

13. Коннор Мерфи («Чикаго»);

14. Логан Стэнли («Виннипег»);

15. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

16. Скотт Лоутон («Торонто»);

17. Джордан Кайру («Сент-Луис»);

18. Джейк Дебраск («Ванкувер»);

19. Расмус Ристолайнен («Филадельфия»)

20. Эндрю Манджипани («Эдмонтон»);

21. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);

22. Чарли Койл («Коламбус»);

23. Маккензи Уигар («Калгари»);

24. Люк Шенн («Виннипег»);

25. Йеспери Котканиеми («Каролина»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
9 комментариев
А как же тут была статья, что вот-вот Бобровского поменяют, и где же он в рейтинге?
Ответ Ебздрогыч
А как же тут была статья, что вот-вот Бобровского поменяют, и где же он в рейтинге?
Кто читает блог эпицентр - не смеётся после фильмов с Адамом Сэндлером
Ответ Direct free kick
Кто читает блог эпицентр - не смеётся после фильмов с Адамом Сэндлером
Никто умеющий читать не смеётся после фильмов с Адамом Сэндлером.
Орайли самый стоящий из этого списка
Если на перспективу Кайри и Элиас само то...
Если на этот КС Трочек или ROR
Рекомендуем