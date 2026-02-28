  • Спортс
  • «Миннесота» – фаворит в борьбе за Трочека. «Каролина» и «Детройт» также претендуют на форварда «Рейнджерс» (The Athletic)
23

«Миннесота» – фаворит в борьбе за форварда «Рейнджерс» Винсента Трочека.

По информации The Athletic, «Миннесота» считается главным претендентом на форварда «Рейнджерс» Винсента Трочека.

Сообщается, что обмен с большой долей вероятности состоится до дедлайна в НХЛ (6 марта).

На 32-летнего хоккеиста также претендуют «Каролина» и «Детройт». В числе заинтересованных команд упоминается «Юта», но форвард мог включить ее список из 12 клубов, в которые его нельзя обменять.

В этом сезоне Трочек провел 44 матча и набрал 37 (12+25) очков при полезности «минус 16». Его контракт со средней годовой зарплатой 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

Трочек о критике из-за Трампа: «Грустно, что это так политизируется. Гордимся тем, что мы американцы. Мы поехали на ОИ с целью выиграть золото для страны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В целом очень сильный состав получится. В нападении Капризов, Болди, Трочек, Эрикссон Эк. В защите Фэйбер и Хьюз. Очень солидно
Ответ Геннадий Бакшеев
В целом очень сильный состав получится. В нападении Капризов, Болди, Трочек, Эрикссон Эк. В защите Фэйбер и Хьюз. Очень солидно
Комментарий скрыт
А может лучше Томаса у Блюз забрать ?
Ответ Камиль Мухаметшин
А может лучше Томаса у Блюз забрать ?
Да за Томаса Блюз просит, столько же, сколько за Хьюза, но Томас даже близко к уровню Хьюза не катит. Трочек отличный тувей - на адекватном контракте, тем более по всем инсайдом Рейнджерс просит Стремела и 1РД27, вполне адекватная цена с учетом, что через год Миннесота планирует быть высоко в таблице и это по сути выбор 25-32
Ответ Камиль Мухаметшин
А может лучше Томаса у Блюз забрать ?
На Томаса активов не наберёшься.
Не идеально конечно, но хоть какой-то центр 1звена .
пол команды олимпийцев будет)))
Ответ Павел Самсонов
пол команды олимпийцев будет)))
Да, Хьюз, Болди, Трочек и Капризов (золото ОИ18) ;)
Ответ Serh08
Да, Хьюз, Болди, Трочек и Капризов (золото ОИ18) ;)
Ещё Фэйбера нужно добавить.
Каролине очень надо под плей-офф центр и качественный голкипер
Ответ estkto
Каролине очень надо под плей-офф центр и качественный голкипер
Каролина скоро сможет целую команду из киперов выставить)) Каролина уже сделала свой выбор 2 центра - Станковен. Зачем кому-то переходить в Каролину, чтобы доказывать свое право играть выше Ахо и Станковена?
Ответ estkto
Каролине очень надо под плей-офф центр и качественный голкипер
Надо Бусси дать шанс. Может и в плей-офф будет хорошо смотреться
давайте уже Зибу и Фокса трейданите , чтобы совсем зачистить площадку .
Им бы более атакующего плана центр, но и Трочек хороший вариант.
а что Миннесота может отдать?
Ответ norg
а что Миннесота может отдать?
Стремел, Йеричек, Вальстед, Хайдт, Кумпулайнен, Шпачек, Ламбос, Кивихарью, Бенак, Хант. Есть из кого выбирать - Стремел, сейчас один из лучших центров в Биг10 NCAA.
