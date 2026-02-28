«Миннесота» – фаворит в борьбе за Трочека. «Каролина» и «Детройт» также претендуют на форварда «Рейнджерс» (The Athletic)

«Миннесота» – фаворит в борьбе за форварда «Рейнджерс» Винсента Трочека.

По информации The Athletic, «Миннесота » считается главным претендентом на форварда «Рейнджерс » Винсента Трочека .

Сообщается, что обмен с большой долей вероятности состоится до дедлайна в НХЛ (6 марта).

На 32-летнего хоккеиста также претендуют «Каролина » и «Детройт ». В числе заинтересованных команд упоминается «Юта », но форвард мог включить ее список из 12 клубов, в которые его нельзя обменять.

В этом сезоне Трочек провел 44 матча и набрал 37 (12+25) очков при полезности «минус 16». Его контракт со средней годовой зарплатой 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

Трочек о критике из-за Трампа: «Грустно, что это так политизируется. Гордимся тем, что мы американцы. Мы поехали на ОИ с целью выиграть золото для страны»