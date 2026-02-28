Генменеджер США о критике за визит в Белый дом после ОИ: «Команда любит свою страну. Мне все равно, какого вы пола, расы или политических взглядов – эта победа была для вас»

Генменеджер США о критике за посещение Белого дома после ОИ: команда любит свою страну.

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин прокомментировал критику в адрес сборной США после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады.

Хоккеисты посетили Белый дом, где их принял президент страны Дональд Трамп . Также игроки присутствовали на послании Трампа к Конгрессу.

«В наше время люди реагируют на все. Приезд в Белый дом не задумывался как политический ход, на то, чтобы кому-то навредить. Но люди воспринимают это именно так.

Наша команда испытывает безусловную любовь к своей стране. И то, что мы сделали, было ради всех. Мне все равно, каковы ваши политические взгляды, пол или раса – эта победа была для вас. Независимо от того, что вы о чем-либо думаете.

Я люблю США не только тогда, когда это выгодно для меня. И эта победа была для страны», – сказал Герин.

В канадской газете появилась статья: «Конгресс был зоопарком, а сборная США – обезьянами». Посол Хукстра написал: «Сравнивать наших медалистов с животными в зоопарке – это перебор»