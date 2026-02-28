  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сэндерсон о реакции на шутку Трампа в адрес женской сборной США: «Мы совершили ошибку. Но ситуацию немного раздули – испытываем уважение к девушкам»
28

Сэндерсон о реакции на шутку Трампа в адрес женской сборной США: «Мы совершили ошибку. Но ситуацию немного раздули – испытываем уважение к девушкам»

Джейк Сэндерсон высказался о реакции на шутку Дональда Трампа.

Защитник «Оттавы» Джейк Сэндерсон, выигравший золото Олимпиады в составе сборной США, высказался о реакции команды на шутку президента страны Дональда Трампа на шутку в адрес женской национальной сборной.

Во время празднования победы на Олимпиаде в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент». Хоккеисты рассмеялись, за что их раскритиковали.

«Если бы мы снова оказались в этой ситуации, то такого бы не допустили. Мы совершили ошибку. Но опять же, думаю, что ситуацию немного раздули.

Мы любим девушек из женской команды, обедали с ними [во время турнира], поэтому испытываем к ним всем уважение», – сказал Джейк Сэндерсон.

Рапино о шутке Трампа в адрес женской сборной США в раздевалке мужской: «Они позволили клоуну завладеть собой – и теперь сами как клоуны. В момент славы сами себе все испортили»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: NBC News
logoДжейк Сэндерсон
logoОттава
logoСборная США по хоккею
logoДональд Трамп
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
Политика
logoНХЛ
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс, там Трамп начал войну в Иране. Будут ли тут статьи, что всех американских спортсменов (также как и русских) стоит отстранить от соревнований? Что американские спортсмены после взятия олимпийских медалей идут в Белый дом к Трампу на полкон, а значит поддерживают его политику (ну тут же пишут, что Большунова заслужено отстранили от соревнований, так как он тогда сходил на митинг в Лужники). Что американский НОК спонсирует американская армия.

Или это всё другое? Это, кстати, не только к спортсу и его аудитории относится, но и к иностранным сборным, особенно тем, кто решил бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады 2026 из-за допуска России с флагом.
Ответ EgorArefev
Спортс, там Трамп начал войну в Иране. Будут ли тут статьи, что всех американских спортсменов (также как и русских) стоит отстранить от соревнований? Что американские спортсмены после взятия олимпийских медалей идут в Белый дом к Трампу на полкон, а значит поддерживают его политику (ну тут же пишут, что Большунова заслужено отстранили от соревнований, так как он тогда сходил на митинг в Лужники). Что американский НОК спонсирует американская армия. Или это всё другое? Это, кстати, не только к спортсу и его аудитории относится, но и к иностранным сборным, особенно тем, кто решил бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады 2026 из-за допуска России с флагом.
Это другое, это другое....
Ответ EgorArefev
Спортс, там Трамп начал войну в Иране. Будут ли тут статьи, что всех американских спортсменов (также как и русских) стоит отстранить от соревнований? Что американские спортсмены после взятия олимпийских медалей идут в Белый дом к Трампу на полкон, а значит поддерживают его политику (ну тут же пишут, что Большунова заслужено отстранили от соревнований, так как он тогда сходил на митинг в Лужники). Что американский НОК спонсирует американская армия. Или это всё другое? Это, кстати, не только к спортсу и его аудитории относится, но и к иностранным сборным, особенно тем, кто решил бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады 2026 из-за допуска России с флагом.
Касаемо приглашения спортсменов. Так-то специально организованный митинг в поддержку СВО со специальным приглашением звезд и победа сборной на олимпиаде, наложившаяся на обычное выступление в конгрессе - немного разные вещи, если ты не в состоянии это понять )) Твой кэп.
Смеяться теперь тоже нельзя?
Ответ Joker2104
Смеяться теперь тоже нельзя?
Конечно, нет! На Западе давно нет не только свободы слова, но и свободы смеха.
Ответ Joker2104
Смеяться теперь тоже нельзя?
Мужское золото и победа над Канадой - почесть. Женское золото и победа над Канадой - предмет для шуток. Просто шутки, никакого сексизма - твердо и четко! (сарказм)
Вот времена наступили, шуток уже никто не понимает...
Ответ Рубин2003
Вот времена наступили, шуток уже никто не понимает...
Пошутили бы про твою мать, ты бы смеялся или потребовал бы извинений?
Ответ Xiil
Пошутили бы про твою мать, ты бы смеялся или потребовал бы извинений?
Если б она играла в хоккей,сам над ней подшучивал бы)
ага ага испытывают они уважение, мерзко
Почему они так боятся этих леваков? Что кроме истерики в соцсетях те могут сделать?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Белый дом выложил ИИ-видео с Ткачаком, оскорбляющим канадцев: «Мне пришлось преподать урок ублюдкам, поедающим кленовый сироп». Брэди заявил: «Очевидный фэйк. Это не мой голос»
27 февраля, 11:36
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
3 минуты назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
14 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
31 минуту назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
44 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
45 минут назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем