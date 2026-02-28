Сэндерсон о реакции на шутку Трампа в адрес женской сборной США: «Мы совершили ошибку. Но ситуацию немного раздули – испытываем уважение к девушкам»

Джейк Сэндерсон высказался о реакции на шутку Дональда Трампа.

Защитник «Оттавы» Джейк Сэндерсон, выигравший золото Олимпиады в составе сборной США, высказался о реакции команды на шутку президента страны Дональда Трампа на шутку в адрес женской национальной сборной.

Во время празднования победы на Олимпиаде в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент». Хоккеисты рассмеялись, за что их раскритиковали.

«Если бы мы снова оказались в этой ситуации, то такого бы не допустили. Мы совершили ошибку. Но опять же, думаю, что ситуацию немного раздули.

Мы любим девушек из женской команды, обедали с ними [во время турнира], поэтому испытываем к ним всем уважение», – сказал Джейк Сэндерсон .

Рапино о шутке Трампа в адрес женской сборной США в раздевалке мужской: «Они позволили клоуну завладеть собой – и теперь сами как клоуны. В момент славы сами себе все испортили»