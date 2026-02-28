  • Спортс
  • В канадской газете появилась статья: «Конгресс был зоопарком, а сборная США – обезьянами». Посол Хукстра написал: «Сравнивать наших медалистов с животными в зоопарке – это перебор»
32

В канадской газете появилась статья: «Конгресс был зоопарком, а сборная США – обезьянами». Посол Хукстра написал: «Сравнивать наших медалистов с животными в зоопарке – это перебор»

Пит Хукстра раскритиковал статью в канадской газете о сборной США по хоккею.

Посол США в Канаде Пит Хукстра остался недоволен статьей в канадской газете The Globe and Mail по поводу сборной США.

Хоккеисты национальной команды США после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады посетили Белый дом, где их принял Дональд Трамп. Также игроки посетили мероприятие, где президент страны обратился с посланием к Конгрессу.

В The Globe and Mail появился текст с названием: «Конгресс был зоопарком, а сборная США – обезьянами».

«Оскорблять хоккейную сборную США за то, что она приняла приглашение президента Трампа посетить в Белый дом и его послание Конгрессу, – это новый уровень низости для The Globe and Mail.

Сравнивать наших золотых медалистов с животными в зоопарке, ставить под сомнение их грамотность, высмеивать их образование – это уже перебор. В Мичигане мы называем это завистью.

Молодые люди победили честно, заслуженно и заслуживают это отпраздновать. И они прекрасно умеют читать, в том числе и счет на табло», – написал Пит Хукстра.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Пита Хукстры в X
"Хоккеисты национальной команде после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады посетили Белый дом, где их принял Дональд Трамп, а также игроки посетили президента страну Конгрессу."

Кто-то понимает, что здесь написано?
Ответ Ама_бед_гай_даааа
"Хоккеисты национальной команде после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады посетили Белый дом, где их принял Дональд Трамп, а также игроки посетили президента страну Конгрессу." Кто-то понимает, что здесь написано?
После пятницы, видимо, не отошел.
Ответ Moonwa1ker
После пятницы, видимо, не отошел.
Ну так ещё и не думал походу отходить.
США нанесёт ракетный удар по Канаде за "обезьян"??))
Ответ Рубин2003
США нанесёт ракетный удар по Канаде за "обезьян"??))
Обязательно. Уже кстати. Только слегка ошиблись географией, в Иран прилетело
Каково мнение винисиуса по этому вопросу?
и эти люди запрещают нам ковыряться в носу?!)
Ответ Bloom_
и эти люди запрещают нам ковыряться в носу?!)
нет, не эти люди, те кого ты ищешь гораздо ближе
Ответ Pato07
нет, не эти люди, те кого ты ищешь гораздо ближе
никого не ищу, ищу только офсайд у Балтики — ты не видал?
У канадцев просто очень сильно подгорело )))
Хорошо, что в сборной по хоккею черных не было
Ответ cccp1
Хорошо, что в сборной по хоккею черных не было
Поэтому женщины и не приехали )
Там есть !
ставить под сомнение их грамотность, высмеивать их образование – это уже перебор. ...
Это и к Семаку относится...
"Посетить в Белый дом и посетить его послание Конгрессу" это круто. Это могут не только лишь многие...
Высокий уровень дискуссии в Северной Америке
"В Мичигане мы называем это завистью."
__________________________

Роман-то знал, о чём говорил!
