В канадской газете появилась статья: «Конгресс был зоопарком, а сборная США – обезьянами». Посол Хукстра написал: «Сравнивать наших медалистов с животными в зоопарке – это перебор»

Пит Хукстра раскритиковал статью в канадской газете о сборной США по хоккею.

Посол США в Канаде Пит Хукстра остался недоволен статьей в канадской газете The Globe and Mail по поводу сборной США.

Хоккеисты национальной команды США после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады посетили Белый дом, где их принял Дональд Трамп. Также игроки посетили мероприятие, где президент страны обратился с посланием к Конгрессу.

В The Globe and Mail появился текст с названием: «Конгресс был зоопарком, а сборная США – обезьянами».

«Оскорблять хоккейную сборную США за то, что она приняла приглашение президента Трампа посетить в Белый дом и его послание Конгрессу, – это новый уровень низости для The Globe and Mail.

Сравнивать наших золотых медалистов с животными в зоопарке, ставить под сомнение их грамотность, высмеивать их образование – это уже перебор. В Мичигане мы называем это завистью.

Молодые люди победили честно, заслуженно и заслуживают это отпраздновать. И они прекрасно умеют читать, в том числе и счет на табло», – написал Пит Хукстра.