Трамп недоволен поведением директора ФБР на Олимпиаде. Патель пил пиво в раздевалке хоккейной сборной США после победы в финале (NBC)

Дональд Трамп недоволен поведением Каша Пателя на Олимпиаде.

Президент США Дональд Трамп был разочарован поведением директора ФБР Каша Пателя на Олимпиаде в Италии и выразил ему свое недовольство в разговоре.

Об этом сообщил NBC News.

Патель появился в раздевалке хоккейной сборной США после победы над командой Канады (2:1 ОТ) в финале турнира. В сети было опубликовано видео, как Патель пьет пиво, стучит по столу и громко кричит от радости.

Трамп сказал Пателю, что недоволен не только его поведением, но и тем, что он использовал правительственный самолет для поездки в Милан.

ФБР отказалось комментировать информацию о том, что Трамп был недоволен Пателем.