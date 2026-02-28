  • Спортс
  • Трамп недоволен поведением директора ФБР на Олимпиаде. Патель пил пиво в раздевалке хоккейной сборной США после победы в финале (NBC)
72

Дональд Трамп недоволен поведением Каша Пателя на Олимпиаде.

Президент США Дональд Трамп был разочарован поведением директора ФБР Каша Пателя на Олимпиаде в Италии и выразил ему свое недовольство в разговоре.

Об этом сообщил NBC News.

Патель появился в раздевалке хоккейной сборной США после победы над командой Канады (2:1 ОТ) в финале турнира. В сети было опубликовано видео, как Патель пьет пиво, стучит по столу и громко кричит от радости.

Трамп сказал Пателю, что недоволен не только его поведением, но и тем, что он использовал правительственный самолет для поездки в Милан.

ФБР отказалось комментировать информацию о том, что Трамп был недоволен Пателем.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: NBC News
logoДональд Трамп
Политика
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoНХЛ
алкоголь и спорт
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
вся верхушка сша вляпалась с разбега в эпштейна, а тут пивка попить нельзя. смешно.
Ответ Курт Кобэйн
вся верхушка сша вляпалась с разбега в эпштейна, а тут пивка попить нельзя. смешно.
Еще и по пацанскому поводу)
Президент США Дональд Трамп был разочарован поведением директора ФБР Каша Пателя на Олимпиаде в Италии и пообещал захватить Индию....
Ответ Сергей Круг
Президент США Дональд Трамп был разочарован поведением директора ФБР Каша Пателя на Олимпиаде в Италии и пообещал захватить Индию....
"Пиво без сочного говяжего стейка-преступление"- добавил Дональд.
Ответ Сергей Круг
Президент США Дональд Трамп был разочарован поведением директора ФБР Каша Пателя на Олимпиаде в Италии и пообещал захватить Индию....
А напал на Иран
Там против Ирана началась военная операция. На ЧМ мира по хоккею США не едет?
Ответ Timur und sein trupp
Там против Ирана началась военная операция. На ЧМ мира по хоккею США не едет?
Так это демократическая военная операция, понимать нужно.
Ответ Timur und sein trupp
Там против Ирана началась военная операция. На ЧМ мира по хоккею США не едет?
Они Олимпийские чемпионы, могут и не ехать.
Больше интересно как местные чудо комментаторы будут снова оправдывать, что нельзя США и Израиль отстранять за очередную атаку другого государства
Ответ ks-1993
Больше интересно как местные чудо комментаторы будут снова оправдывать, что нельзя США и Израиль отстранять за очередную атаку другого государства
Причем были акт реального геноцида - как в Палестине, так и в атаке ночью на семьи иранских ученых, убийство множество детей
Но не тем демократический Гебельс будет рассказывать про Бучу
Ответ ks-1993
Больше интересно как местные чудо комментаторы будут снова оправдывать, что нельзя США и Израиль отстранять за очередную атаку другого государства
Сейчас им подвезут методички
На его месте должен быть я!!! Напьёшься будешь.😄🤣
Ответ гилберт
На его месте должен быть я!!! Напьёшься будешь.😄🤣
Он не пьет
ФБР - федерация бейсбола России.
Ответ ma
ФБР - федерация бейсбола России.
ФСБ - федерация спортивной борьбы
Ответ ma
ФБР - федерация бейсбола России.
Так как это была зимняя Олимпиада, то Федерация бобслея России.
судить индуса за растрату
Ответ они повсюду
судить индуса за растрату
Наложат новые тарифы или в штаны, здесь как пойдет, с Моди не забалуешь.
Как бы Патель не превратился в шпатель...
Трамп сказал Пателю, что недоволен не только его поведением, но и тем, что он использовал правительственный самолет для поездки в Милан.
Патель,кстати,не с Ларионовым там встречался?)))
Миллионер из трущоб.
Ответ гилберт
Миллионер из трущоб.
Милиционер из трущоб
