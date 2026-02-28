Трамп недоволен поведением директора ФБР на Олимпиаде. Патель пил пиво в раздевалке хоккейной сборной США после победы в финале (NBC)
Дональд Трамп недоволен поведением Каша Пателя на Олимпиаде.
Президент США Дональд Трамп был разочарован поведением директора ФБР Каша Пателя на Олимпиаде в Италии и выразил ему свое недовольство в разговоре.
Об этом сообщил NBC News.
Патель появился в раздевалке хоккейной сборной США после победы над командой Канады (2:1 ОТ) в финале турнира. В сети было опубликовано видео, как Патель пьет пиво, стучит по столу и громко кричит от радости.
Трамп сказал Пателю, что недоволен не только его поведением, но и тем, что он использовал правительственный самолет для поездки в Милан.
ФБР отказалось комментировать информацию о том, что Трамп был недоволен Пателем.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: NBC News
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но не тем демократический Гебельс будет рассказывать про Бучу
Патель,кстати,не с Ларионовым там встречался?)))