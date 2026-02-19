Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника

Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера».

Нападающий «Ванкувера » Филип Хитил получил повреждение на тренировке канадского клуба. Шайба попала чешскому хоккеисту в голову после щелчка одного из партнеров по команде.

26-летний форвард досрочно покинул занятие и позже пройдет дополнительное обследование.

Хитил провел только 12 матчей в этом регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела после столкновения с Томом Уилсоном из «Вашингтона». Еще один матч он пропустил из-за мигрени.

«Ванкувер» выменял Хитила у «Рейнджерс» в прошлом сезоне. Чех стал частью компенсации при обмене Джей Ти Миллера в клуб из Нью-Йорка.

Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»