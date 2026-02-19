  • Спортс
  Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
10

Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника

Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера».

Нападающий «Ванкувера» Филип Хитил получил повреждение на тренировке канадского клуба. Шайба попала чешскому хоккеисту в голову после щелчка одного из партнеров по команде.

26-летний форвард досрочно покинул занятие и позже пройдет дополнительное обследование.

Хитил провел только 12 матчей в этом регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела после столкновения с Томом Уилсоном из «Вашингтона». Еще один матч он пропустил из-за мигрени.

«Ванкувер» выменял Хитила у «Рейнджерс» в прошлом сезоне. Чех стал частью компенсации при обмене Джей Ти Миллера в клуб из Нью-Йорка.

Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
logoФилип Хитил
травмы
logoНХЛ
logoВанкувер
10 комментариев
Пора Филу заканчивать, а Альвина и Рутерфорда распять, так обосраться, это умудриться надо.
После успешного сезона 23-24 потеряли:
Миллер Дж. Т., Хьюз К.!!!!! (как так черти, как он божит на Олимпиаде), Джошуа, Михеев, Сутер, Лафферти, Кузьменко, Задоров, Линдхольм Э., Коул, Суси.
А кто пришел, не считая своих проспектов:
Дебраск, Кейн Э., Оконнор, Петтерссен М., Огрен, Кампф, Буйум, Хытил, Росси. И это все????? Один Хьюз стоит дороже!!!
Как можно выписать Демко контракт на 8,5 млн, да еще и с полной защитой на перемещения, при его больничной карте. Тэтчер, за 2 последних сезона отыграл всего 43 игры из 164 в регулярке (это только 26,22% от всех матчей), с 89,3% отраженных и 2,9 пропущенных, какие 8,5 млн, Вы бредите.
О чем можно говорить- полное Фиаско менеджмента, как сказал мудрец "это похороны"
Бедные болельщики Кувера.....................
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Подза забыл, по сути на неликвидного Кейна выменяли.
Ответ ghamdial
Вася в сезоне 23-24 не был основным в Кувере, поэтому его я не указал.
Сказочно невезучий игрок. И снова в голову прилетело... Думал, что ещё один смачный хит а-ля хиту Уилсона и его карьере каюк, а тут на тренировке... От партнёра по команде...
Ответ Андрей Ячменёв
Я обратил внимание, что если игрок травматичен, то вская фигня к нему сама лепнит. Ну вот взять даже Джека Хьюза. Понятное дело несчастный случай и тд. Но ведь с другими этого не было, именно с ним, с человеком который в каждом сезоне находит себе травмы. Я не верю во всякие силы там, просто хочу озвучить такой факт. Что травматичные игроки даже из безобидных ситуаций умудряются уйти себе в минус.
Филипп Хитил-33 несчастья
Уилсон по обе стороны Атлантики соперников ломает
Что же это с парнем такое. Был в Кувере Фил "здорового" человека", а теперь второй, как балласт, бедолага Фил "Хроник" со своими сотрясительными шлейфами. Здоровья, но надо что то делать.
судьба в который раз намекает, что лучше Хитилу не продолжать. жизнь дороже денег
Ему бы в церковь сходить или к ведунье. Нездоровое невезение.
