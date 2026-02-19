Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера».
Нападающий «Ванкувера» Филип Хитил получил повреждение на тренировке канадского клуба. Шайба попала чешскому хоккеисту в голову после щелчка одного из партнеров по команде.
26-летний форвард досрочно покинул занятие и позже пройдет дополнительное обследование.
Хитил провел только 12 матчей в этом регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела после столкновения с Томом Уилсоном из «Вашингтона». Еще один матч он пропустил из-за мигрени.
«Ванкувер» выменял Хитила у «Рейнджерс» в прошлом сезоне. Чех стал частью компенсации при обмене Джей Ти Миллера в клуб из Нью-Йорка.
Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»
После успешного сезона 23-24 потеряли:
Миллер Дж. Т., Хьюз К.!!!!! (как так черти, как он божит на Олимпиаде), Джошуа, Михеев, Сутер, Лафферти, Кузьменко, Задоров, Линдхольм Э., Коул, Суси.
А кто пришел, не считая своих проспектов:
Дебраск, Кейн Э., Оконнор, Петтерссен М., Огрен, Кампф, Буйум, Хытил, Росси. И это все????? Один Хьюз стоит дороже!!!
Как можно выписать Демко контракт на 8,5 млн, да еще и с полной защитой на перемещения, при его больничной карте. Тэтчер, за 2 последних сезона отыграл всего 43 игры из 164 в регулярке (это только 26,22% от всех матчей), с 89,3% отраженных и 2,9 пропущенных, какие 8,5 млн, Вы бредите.
О чем можно говорить- полное Фиаско менеджмента, как сказал мудрец "это похороны"
Бедные болельщики Кувера.....................