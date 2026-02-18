Драйзайтль ел горчицу во время матча с США: «Она хорошо помогает от судорог. Когда я чувствую, что они подступают, действую на опережение и съедаю ложечку»

Драйзайтль ел горчицу во время матча с США: она хорошо помогает от судорог.

Нападающий «Эдмонтона» и сборной Германии Леон Драйзайтль рассказал, что ест горчицу во время матчей, чтобы избежать судорог.

Во время матча с США на Олимпиаде (1:5) на камеры попал момент, как Драйзатль ест пакетики с горчицей.

«Горчица очень хорошо помогает от судорог. Когда у меня начинаются судороги, это практически единственное средство, которое, на мой взгляд, работает лучше всего.

И иногда, когда я чувствую, что они подступают, я действую на опережение и съедаю ложечку горчицы», – объяснил Драйзайтль в интервью EurosportDE.