  • Драйзайтль ел горчицу во время матча с США: «Она хорошо помогает от судорог. Когда я чувствую, что они подступают, действую на опережение и съедаю ложечку»
Нападающий «Эдмонтона» и сборной Германии Леон Драйзайтль рассказал, что ест горчицу во время матчей, чтобы избежать судорог.

Во время матча с США на Олимпиаде (1:5) на камеры попал момент, как Драйзатль ест пакетики с горчицей.

«Горчица очень хорошо помогает от судорог. Когда у меня начинаются судороги, это практически единственное средство, которое, на мой взгляд, работает лучше всего.

И иногда, когда я чувствую, что они подступают, я действую на опережение и съедаю ложечку горчицы», – объяснил Драйзайтль в интервью EurosportDE. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMNB
Сразу видно что немец) Кафельников ел воблу.
Медведев пьет рассол))
ел горчицу с сосисками и тушеной капустой
Научно не доказано, но не в первый раз слышу, что помогает.
Почему не доказано?
Это чтож там за горчица которую можно ложками есть? У нас если намажешь на хлебушек слой больше одного миллиметра уже остановка сердца происходит
Дижонская
Ну или немецкий вариант русской горчицы. У них она сильно мягче, чем от отечественных производителей
Он ел немецкую горчицу, которая как вкусовая добавка? Посмотрел бы я на него если бы он схавал домашнюю русскую, от которой от одного запаха слезы льются.
Хорошо что ему не рассказали про волшебные свойства соды 🧐
и про колдовское могущество уксуса
Ну что, Драйсвойзадль, помогла тебе твоя горчица?
