Драйзайтль ел горчицу во время матча с США: «Она хорошо помогает от судорог. Когда я чувствую, что они подступают, действую на опережение и съедаю ложечку»
Драйзайтль ел горчицу во время матча с США: она хорошо помогает от судорог.
Нападающий «Эдмонтона» и сборной Германии Леон Драйзайтль рассказал, что ест горчицу во время матчей, чтобы избежать судорог.
Во время матча с США на Олимпиаде (1:5) на камеры попал момент, как Драйзатль ест пакетики с горчицей.
«Горчица очень хорошо помогает от судорог. Когда у меня начинаются судороги, это практически единственное средство, которое, на мой взгляд, работает лучше всего.
И иногда, когда я чувствую, что они подступают, я действую на опережение и съедаю ложечку горчицы», – объяснил Драйзайтль в интервью EurosportDE.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMNB
Медведев пьет рассол))