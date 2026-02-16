  • Спортс
73

Мэттью Ткачак подколол Драйзайтля во время матча США – Германия, намекнув на встречи в плей-офф НХЛ: «Всегда подружка невесты и никогда не невеста, да, Леон?»

Мэттью Ткачак подколол Леона Драйзайтля во время матча США – Германия.

Форвард сборной США Мэттью Ткачак подколол форварда сборной Германии Леона Драйзайтля во время матча команд на хоккейном турнире Олимпиады-2026 (5:1). 

В третьем периоде в микрофон попали следующие слова Ткачака, обращенные к Драйзайтлю: «Всегда остаешься подружкой невесты, да, Леон? Всегда подружка невесты и никогда не невеста». 

В двух предыдущих сезонах НХЛ «Флорида» с Ткачаком в составе обыгрывала «Эдмонтон» Драйзайтля в финальных сериях Кубка Стэнли. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
ахахаха
Если бы это было сказано в финале Макдэвиду - был бы отличный трешток. А говорить это Драйзайтлю, играющему за значительно уступающую в классе сборную, да еще и в матче группового этапа - какой-то идиотизм
Ответ Сергей Мерный
Если бы это было сказано в финале Макдэвиду - был бы отличный трешток. А говорить это Драйзайтлю, играющему за значительно уступающую в классе сборную, да еще и в матче группового этапа - какой-то идиотизм
Так это панч за Кубки Стэнли. Просто всю дорогу Ткачак говорил, что в Эдмонтоне играет только один игрок, имея в виду Макдэвида. И почему он вдруг узрел Драйзайтля, выделив его из серой массы... не вынесла душа поэта)
Ответ Hivaga22
Так это панч за Кубки Стэнли. Просто всю дорогу Ткачак говорил, что в Эдмонтоне играет только один игрок, имея в виду Макдэвида. И почему он вдруг узрел Драйзайтля, выделив его из серой массы... не вынесла душа поэта)
Может потому, что США с Канадой ещё не играли)?
Тупее подкола я ещё не слышал🤦)
Ткачак конечно блеснул умом. Ну ладно там в матчах команд НХЛ такое сказать, но на турнире сборных то нафига, учитывая что сборные США и Германии никогда не были сопоставимы по классу.
Его бы детский сад щас с такими подколами, вписался бы как родной 😁
Ответ Berton
Тупее подкола я ещё не слышал🤦) Ткачак конечно блеснул умом. Ну ладно там в матчах команд НХЛ такое сказать, но на турнире сборных то нафига, учитывая что сборные США и Германии никогда не были сопоставимы по классу. Его бы детский сад щас с такими подколами, вписался бы как родной 😁
Отличный подкол. И острый, и не злой одновременно Для них внутряк НХЛ важнее, чем кратковременная игра за сборные. В НХЛ они проводят огромное количество матчей, поэтому шутить на тему клубов естественнее.
Ответ agentkuper
Отличный подкол. И острый, и не злой одновременно Для них внутряк НХЛ важнее, чем кратковременная игра за сборные. В НХЛ они проводят огромное количество матчей, поэтому шутить на тему клубов естественнее.
Это понятно. Просто именно в контексте сборных это реально выглядит глупо)
Драйзайтлю надо было сказать, что он не знает английского, пусть Ткачак шутит на немецком :)
Ткачак без Баркова чет тоже не сильно тащит кошек
Ответ _Mx_
Ткачак без Баркова чет тоже не сильно тащит кошек
отлично тянет. на дно. котят топят, когда они на фиг никому не нужны.
Ответ vulturecrow
отлично тянет. на дно. котят топят, когда они на фиг никому не нужны.
Ну он почти не играл в этом сезоне, чтобы ему предъявлять за место Флориды. Только недавно вернулся на лёд. Правильнее сказать, что без Баркова и Ткачука Флорида вылетела из зоны плей-офф.
США так-то сами с 80-го в девках, поди заросло уже с тех времён)))
Ответ Ko Vi
США так-то сами с 80-го в девках, поди заросло уже с тех времён)))
В 96 кубок мира выиграли так то
Умение под шкуру залезть тоже искусство и часть хоккея...
Ответ fhra
Умение под шкуру залезть тоже искусство и часть хоккея...
Тем более, когда у тебя есть такой наставник в команде, как Маршанд)
Ткачак без Бобра кубок Стэнли на ветер
Ответ Олег Попов
Ткачак без Бобра кубок Стэнли на ветер
Без Баркова. Бобр к КС мало отношения имеет со статистикой дыры Скиннера
Ответ Вася Путин
Без Баркова. Бобр к КС мало отношения имеет со статистикой дыры Скиннера
2 кс у человека, а он и не подозревает, что Васян считает, что он не имеет к ним отношения
Ткачак видно, что скучал по Драйзайтлю. Вечно лезет к нему, хотя Леон ему ничего не делает.
Ответ Hivaga22
Ткачак видно, что скучал по Драйзайтлю. Вечно лезет к нему, хотя Леон ему ничего не делает.
Не бывало моментами оба друг друга (любят) особенно в их первом финале Кс
Если в финале будут США и Канада, очень интересно послушать слова Ткачака в адрес МакДи)
Ответ Maasd4m
Если в финале будут США и Канада, очень интересно послушать слова Ткачака в адрес МакДи)
"Что, Коннор, мама до сих пор стирает твои простынки?" :)
Ответ Люкс
"Что, Коннор, мама до сих пор стирает твои простынки?" :)
Так то в рекламе НХЛ авто оба Ткачака на заднем седенье сопли утирают, а мамочка баранку крутит-)
Грязный хоккеист и мерзкий человек.
