Мэттью Ткачак подколол Драйзайтля во время матча США – Германия, намекнув на встречи в плей-офф НХЛ: «Всегда подружка невесты и никогда не невеста, да, Леон?»

Мэттью Ткачак подколол Леона Драйзайтля во время матча США – Германия.

Форвард сборной США Мэттью Ткачак подколол форварда сборной Германии Леона Драйзайтля во время матча команд на хоккейном турнире Олимпиады-2026 (5:1).

В третьем периоде в микрофон попали следующие слова Ткачака, обращенные к Драйзайтлю: «Всегда остаешься подружкой невесты, да, Леон? Всегда подружка невесты и никогда не невеста».

В двух предыдущих сезонах НХЛ «Флорида » с Ткачаком в составе обыгрывала «Эдмонтон » Драйзайтля в финальных сериях Кубка Стэнли.