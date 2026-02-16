Мэттью Ткачак подколол Драйзайтля во время матча США – Германия, намекнув на встречи в плей-офф НХЛ: «Всегда подружка невесты и никогда не невеста, да, Леон?»
Мэттью Ткачак подколол Леона Драйзайтля во время матча США – Германия.
Форвард сборной США Мэттью Ткачак подколол форварда сборной Германии Леона Драйзайтля во время матча команд на хоккейном турнире Олимпиады-2026 (5:1).
В третьем периоде в микрофон попали следующие слова Ткачака, обращенные к Драйзайтлю: «Всегда остаешься подружкой невесты, да, Леон? Всегда подружка невесты и никогда не невеста».
В двух предыдущих сезонах НХЛ «Флорида» с Ткачаком в составе обыгрывала «Эдмонтон» Драйзайтля в финальных сериях Кубка Стэнли.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24483 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Ткачак конечно блеснул умом. Ну ладно там в матчах команд НХЛ такое сказать, но на турнире сборных то нафига, учитывая что сборные США и Германии никогда не были сопоставимы по классу.
Его бы детский сад щас с такими подколами, вписался бы как родной 😁