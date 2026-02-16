  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Валерий Каменский: «Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, какой может быть интерес?»
Валерий Каменский: «Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, какой может быть интерес?»

Валерий Каменский: Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ.

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что не смотрит матчи олимпийского хоккейного турнира, который проходит в Канаде.

«Нет, не смотрю Олимпиаду – не хватает времени, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, то какой может быть интерес смотреть Олимпиаду? Наших там нет.

Интерес может быть чисто профессиональный, чтобы посмотреть, как играют другие сборные, но времени на это пока нет. Может быть, одну игру посмотрю ради интереса», – сказал Каменский.

Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24491 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoВалерий Каменский
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoКХЛ
logoСоветский спорт
Олимпиаду не смотрю, но очень ее осуждаю…
Зачем мне стейки, если есть пельмешки.
А в КХЛ за кого болеешь?
Ответ Melnikov1968
А в КХЛ за кого болеешь?
Мы привитые Спутником
Могу посмотреть с удовольствием ММА ни за кого не болея. Да и керлинг, если красивые девчонки :)
Он точно за развитие отвечает ?
Вице-президент по РАЗВИТИЮ не смотрит турнир "лучшие против лучших".... Всё, тушите свет. Ты в куда развивать собрался наш хоккей?
Рекомендуем