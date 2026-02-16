Валерий Каменский: «Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, какой может быть интерес?»
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что не смотрит матчи олимпийского хоккейного турнира, который проходит в Канаде.
«Нет, не смотрю Олимпиаду – не хватает времени, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, то какой может быть интерес смотреть Олимпиаду? Наших там нет.
Интерес может быть чисто профессиональный, чтобы посмотреть, как играют другие сборные, но времени на это пока нет. Может быть, одну игру посмотрю ради интереса», – сказал Каменский.
Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24491 голос
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
10 комментариев
Олимпиаду не смотрю, но очень ее осуждаю…
Зачем мне стейки, если есть пельмешки.
А в КХЛ за кого болеешь?
А в КХЛ за кого болеешь?
Мы привитые Спутником
Могу посмотреть с удовольствием ММА ни за кого не болея. Да и керлинг, если красивые девчонки :)
Он точно за развитие отвечает ?
Вице-президент по РАЗВИТИЮ не смотрит турнир "лучшие против лучших".... Всё, тушите свет. Ты в куда развивать собрался наш хоккей?
