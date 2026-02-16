Валерий Каменский: «Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, какой может быть интерес?»

Валерий Каменский: Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ.

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что не смотрит матчи олимпийского хоккейного турнира, который проходит в Канаде.

«Нет, не смотрю Олимпиаду – не хватает времени, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, то какой может быть интерес смотреть Олимпиаду? Наших там нет.

Интерес может быть чисто профессиональный, чтобы посмотреть, как играют другие сборные, но времени на это пока нет. Может быть, одну игру посмотрю ради интереса», – сказал Каменский.

