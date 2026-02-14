Каменский о СКА: «Формируется новая, молодая команда. Тренеры налаживают игру, все идет по нарастающей. Главное – подойти к плей-офф в полной боеготовности»

Каменский о СКА: формируется молодая, новая команда.

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением об игре СКА в этом сезоне. Армейцы выиграли четыре матча подряд, но занимают восьмое место в Западной конференции.

– За счет чего, на ваш взгляд, СКА смог выправить ситуацию?

– Сезон длинный, матчей много. У команды бывают взлеты и спады. Главное – это подойти к плей-офф в полной боеготовности. А у СКА молодая, новая команда, которая формируется. Поэтому, естественно, не бывает все гладко. Тренерский штаб поменялся, налаживает игру. Все идет по нарастающей, и это здорово.

– Появление Леонида Тамбиева в тренерском штабе подействовало положительно?

– Естественно. Тамбиев – хороший специалист. Поэтому все постепенно дает результат, – сказал Каменский.

Ларионов о СКА: «Не смотрим турнирную таблицу. Мы идем от матча к матчу. Нам важен сам процесс становления команды, игровой почерк»