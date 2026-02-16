Фетисов о матче «Легенд хоккея» в Подольске: «Благодарны губернатору Воробьеву за уникальный проект. Он многодетный отец, вырос на коробке – понимает происходящее в Подмосковье»
Команда «Легенды хоккея» провела в Подольске матч на открытом воздухе в рамках зимнего подмосковного проекта «Выходи во двор».
В игре приняли участие Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев и Виталий Прохоров.
«Уникальный проект. Мы благодарны за него губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Он сам вырос на такой коробке во дворе, многодетный отец, понимает смысл всего того, что происходит в Подмосковье. Я думаю, что этот проект должен стать всенародным. В нашей команде пять поколений хоккеистов, которые играли за национальную команду.
Хоккейная коробка – это место сборки, особенно в новых микрорайонах, где люди зачастую не знают своих соседей. А здесь могут познакомиться и старшие, и младшие. Будем дальше продолжать наши матчи. Я надеюсь, что опыт Московской области станет примером для всех регионов», – сказал Фетисов.
Фото: t.me/nhliga/25127