  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о матче «Легенд хоккея» в Подольске: «Благодарны губернатору Воробьеву за уникальный проект. Он многодетный отец, вырос на коробке – понимает происходящее в Подмосковье»
Фетисов о матче «Легенд хоккея» в Подольске: «Благодарны губернатору Воробьеву за уникальный проект. Он многодетный отец, вырос на коробке – понимает происходящее в Подмосковье»

Фетисов о матче в Подольске: благодарны губернатору Воробьеву.

Команда «Легенды хоккея» провела в Подольске матч на открытом воздухе в рамках зимнего подмосковного проекта «Выходи во двор».

В игре приняли участие Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий КаменскийВячеслав Буцаев и Виталий Прохоров.

«Уникальный проект. Мы благодарны за него губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Он сам вырос на такой коробке во дворе, многодетный отец, понимает смысл всего того, что происходит в Подмосковье. Я думаю, что этот проект должен стать всенародным. В нашей команде пять поколений хоккеистов, которые играли за национальную команду.

Хоккейная коробка – это место сборки, особенно в новых микрорайонах, где люди зачастую не знают своих соседей. А здесь могут познакомиться и старшие, и младшие. Будем дальше продолжать наши матчи. Я надеюсь, что опыт Московской области станет примером для всех регионов», – сказал Фетисов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Ночной хоккейной лиги
Рекомендуем