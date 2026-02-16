  • Спортс
Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»

Назаров об ОИ: видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о мужском хоккейном турнире на Олимпиаде.

Сборная Канады стала первой в сводном рейтинге по итогам группового этапа, выиграв три матча из трех с общей разницей шайб 20:3.

«Нынешняя Олимпиада без сборной России не выдерживает конкуренции. Уже понятно, кто станет олимпийским чемпионом, а составить реальную конкуренцию сборной Канады могли именно россияне.

Без России на Олимпиаде мы видим избиение Канадой младенцев. Нужно перенимать этот положительный опыт и никогда не останавливаться после пяти-шести заброшенных шайб, выходить и биться в каждом отрезке», – сказал Назаров.

Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»

29 комментариев
Когда Канада приезжает на олимпиады с энхаэловцами, то давно уже Россия не составляет им никакой конкуренции.
Ответ Pertinax Gandi
Но это же ни Фетисов, ни Назаров, ни Кожевников никогда не скажут🙂
Почему они боятся так принять это? Они же сами профи в прошлом
Но это же ни Фетисов, ни Назаров, ни Кожевников никогда не скажут🙂
Почему они боятся так принять это? Они же сами профи в прошлом
Ответ Alexander S
Не имеют права, иначе говорить
Не имеют права, иначе говорить
Нет, не могли бы. Тут без шансов. Было бы хуже, чем в Ванкувере. Там хотя бы 2 топ-центра были у нас, Малкин и Дацюк. И то, нас просто высекли.
Ответ Биомеханоид
Ого, 16 лет прошло а остался Малкин
Ого, 16 лет прошло а остался Малкин
реальный соперник только США
нельзя эту Олимпиаду выиграть без топ тренера без топ центров и с лучшим защитником оборонительным Зубом
Ответ Максим Макеев
Ну топ-тренер то имеется. С центрами и защитниками есть проблема, да
Ну топ-тренер то имеется. С центрами и защитниками есть проблема, да
Ответ Bartez1986
Боб Хартли?
Боб Хартли?
да че все так американцев списывают? да и шведов. Не серию же играть... один матч.
Ну, в чесании языком конкуренция отсутствует.
Реальную конкуренцию младенцам, если только😬👌
Очередной свистун) Какая реальная конкуренция без центров и защитников экстра класса?
Потому что Канада ещё не играла с командами полностью состоящими из игроков НХЛ (Финляндия, США, Швеция). Вот там мы и увидем настоящую конкуренцию
Ответ trlkam
Потому что Канада ещё не играла с командами полностью состоящими из игроков НХЛ (Финляндия, США, Швеция). Вот там мы и увидем настоящую конкуренцию
Тоже непонятно, что так все возбудились. Те же чехи слабейшие за всю историю сейчас, 9 игроков только они из НХЛ полевых выставляют. Швейцарцы ещё слабее. А про Францию вообще и говорить нечего. В принципе Канада в своём сильнейшем составе и обязана была пройтись по ним катком.
