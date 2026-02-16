Назаров об ОИ: «Видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен. Россия могла бы составить реальную конкуренцию»

Назаров об ОИ: видим избиение Канадой младенцев – чемпион уже понятен.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о мужском хоккейном турнире на Олимпиаде.

Сборная Канады стала первой в сводном рейтинге по итогам группового этапа, выиграв три матча из трех с общей разницей шайб 20:3.

«Нынешняя Олимпиада без сборной России не выдерживает конкуренции. Уже понятно, кто станет олимпийским чемпионом, а составить реальную конкуренцию сборной Канады могли именно россияне.

Без России на Олимпиаде мы видим избиение Канадой младенцев. Нужно перенимать этот положительный опыт и никогда не останавливаться после пяти-шести заброшенных шайб, выходить и биться в каждом отрезке», – сказал Назаров.

Фил Эспозито: «Позор, что Россия не получила право играть на Олимпиаде. Это неполноценный турнир, кто бы что ни говорил»